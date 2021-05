Homofoob Kameroen veroordeelt transgendervrouwen tot vijf jaar cel

Transgendervrouwen Shakiro en Patricia zitten in Kameroen vast voor ‘poging tot homoseksualiteit’. Hun veroordeling staat op vijf jaar celstraf. Shakiro is een bekend social media figuur en de arrestatie leidt tot veel protest vanuit de LHBT+-community.

In het Afrikaanse Kameroen zijn geen vrijheden voor de LHBT-gemeenschap en het land staat bekend als zeer homofoob. Daden van hetzelfde geslacht zijn illegaal. Afgelopen dinsdag werden de twee vrouwen veroordeeld. In februari pakte de politie hen in een restaurant in de stad Douala op. Hun kleding zou de aanleiding voor de arrestatie zijn.

Kameroen stuurt boodschap naar LHBT+ -gemeenschap

Het vonnis is genadeloos. Voor homoseksualiteit variëren in het wetboek van Kameroen de straffen van een paar maanden tot maximaal vijf jaar. De twee transgendervrouwen kregen dus de hoogst haalbare straf. Het vonnis werd bestaat uit twee ‘overtredingen’. Namelijk openbare onfatsoenlijkheid en het ontbreken van een nationale identiteitskaart. Dat laatste wordt in Kameroen amper bestraft.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mishandeling van transgendervrouwen

Shakiro en Patricia ondergaan een zware tijd in detentie, vertellen advocaten. Ze worden mishandeld en vernederd. Richard Tamfu is een van de advocaten en denkt dat de Kameroense regering een boodschap stuurt. „Het is een duidelijk bericht naar de LHBT+ -gemeenschap. Zij zijn niet welkom in Kameroen. Als men je hier arresteert, kun je vijf jaar celstraf krijgen.” Hij vindt de straf keihard. „Voor iemand die men vervolgt voor poging tot homoseksualiteit, is het erg zwaar om vijf jaar te krijgen.”

De advocaten maken zich erg druk om de veiligheid van het tweetal. Woensdag gingen zij in hoger beroep. Tamfu vertelt over de lijdensweg van Shakiro. „Ze is een mens van vlees en bloed, dat moet lijden. In de gevangenis vernederen ze haar. Ook is er sprake van seksueel misbruik.”

Kameroen heeft agressief beleid

In veel Afrikaanse landen zijn handelingen van hetzelfde geslacht illegaal. Willekeurige arrestaties, afpersing en misbruik van seksuele minderheden komen veel voor in Kameroen. Neela Ghoshal is directeur LHBT+-rechten bij Human Rights Watch. Hij vertelt dat voor 2013 Kameroen het meest agressieve beleid ter wereld had tegenover dit onderwerp. De vervolgingen daalden de afgelopen jaren aanzienlijk. Maar het afgelopen jaar meldden veel mensen incidenten. Ghoshal voegt daaraan toe: „Kameroen begint met deze veroordeling een directe aanval op de LHBT+ – gemeenschap.”

LHBT+ -organisaties in Kameroen hebben in samenwerking met All Out een petitie opgesteld. Dit om de onmiddellijke vrijlating af te dwingen.