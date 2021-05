Dit zijn LHBTI+-vriendelijke kerken in Europa, Nederland stelt ietwat teleur

Voor het eerst verschijnt er een ranglijst met de meest LHBTI+-vriendelijke kerken van Europa. De protestantse kerken doen het beter dan de katholieken. En de Scandinavische landen scoren hoog op de ranglijst. Nederland stelt ietwat teleur.

De zogenoemde regenboogindex biedt een duidelijk beeld van homo-acceptatie binnen kerken in Europa. Trouw schrijft over de ranglijst van homovriendelijkheid. De Protestantse Theologische Universiteit (PthU) deed namelijk onderzoek naar de homovriendelijkheid van kerken. Daarvoor onderzochten zij 46 katholieke, protestantse en oosters-orthodoxe kerken in 33 Europese landen. De onderzoekers keken naar de rechten van LHBTI+’ers in de kerk en de rol van kerkgenootschappen in het publieke debat over de LHBTI+-community.

Verschil tussen protestantse en katholieke kerk

De Nederlandse Rooms-Katholieke kerk eindigt laag op de lijst (plaats 30). En daarmee doen we het slechter dan andere Europese landen. De Duitse katholieke kerk is bijvoorbeeld veel toegankelijker voor LHBTI’ers. Ook heeft Duitsland scherpe kritiek op het Vaticaan en sommige standpunten. Waaronder dat het huwelijk uit een man en vrouw bestaat. Maar ook Frankrijk, Italië, België, Ierland, Roemenië en Hongarije gaan ons voor.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Homoseksualiteit is GEEN zonde. Ik voel plaatsvervangende schaamte bij de uitspraak het Vaticaan. Dit moet stoppen! — Hilde Crevits (@crevits) March 15, 2021

De Nederlandse protestantse kerk daarentegen eindigt op een keurige vijfde plek. Bij deze kerk accepteren ze bijvoorbeeld een nieuwe naam en identiteit van transgenders. Over het algemeen is er binnen de protestantse kerk meer vrijheid om zelf vorm te geven aan de leer en uitgangspunten. De meest LHBTI+-vriendelijke kerk staat in Finland. Wat niet gek is aangezien de Metropolitan Community Church is opgezet door LHBTI’ers.

Kerken met een hoge score:

1. Finland, Metropolitaanse Gemeenschapskerk (oecumenisch)

2. Zweden, Kerk van Zweden (Luthers)

3. Zwitserland, Protestantse Kerk in Zwitserland (verenigd protestant)

4 Noorwegen, Kerk van Noorwegen (Luthers)

5. Nederland, Protestantse Kerk in Nederland (verenigd protestant)

Oost-orthodoxe kerken scoren laag

Onderaan de lijst vind je veelal orthodoxe kerken uit het Oostblok. Volgens de onderzoekers is dit te wijten aan het feit dat overheden daar in het algemeen minder open staan voor homo-acceptatie.

De laagste vijf:

42. Letland, Evangelisch Lutherse Kerk van Letland (Luthers)

43. Armenië, Armeense Apostolische Kerk (oriëntaals-orthodox)

44. Rusland, Russisch Orthodoxe Kerk (Russisch-orthodox)

45. Wit-Rusland, Rooms-katholieke kerk van Wit-Rusland (katholiek)

46. Polen, Rooms-Katholieke kerk van Polen (katholiek)