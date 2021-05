Ouders van door politie doodgeschoten influencer Sammy (23) dienen klacht in

Vorig jaar werd de 23-jarige Duitse Sammy Baker door de politie doodgeschoten. De populaire fitness-influencer was in Amsterdam om z’n verjaardag te vieren en verkeerde in verwarde toestand, toen de politie hem neerschoot. Maar dat hij eerst met een groot mes in een politievest zou hebben gestoken, is onwaar, zegt advocaat Richard Korver. De ouders van de jongen hebben nu een klacht ingediend tegen Amsterdamse politiechef Frank Paauw.

De ouders van de Duitser Sammy Baker, die afgelopen zomer door de Amsterdamse politie werd doodgeschoten, hebben een officiële klacht ingediend tegen politiechef Frank Paauw. Volgens de ouders heeft de politiebaas met „leugenachtige uitspraken” de publieke opinie beïnvloed terwijl het onderzoek van de Rijksrecherche nog liep. Daarmee zou hij de goede naam en eer van Sammy Baker hebben aangetast. Dat blijkt uit een brief die advocaat Richard Korver aan de klachtencommissie van de politie Amsterdam heeft gestuurd, en die is ingezien door de NPO Radio 1-podcast Het Onderzoeksbureau.

Sammy Baker



Op beelden van het incident is te zien hoe Sammy Baker in verwarde toestand met een mes op zijn eigen keel door een Amsterdamse binnentuin loopt. De politie zegt dat Sammy stil moet staan, maar dat doet hij niet. Daarna wordt een politiehond op hem afgestuurd, maar die loopt aan hem voorbij. Dan slaat de hondengeleider zijn arm om de nek van Sammy en probeert hem naar de grond te werken. Er ontstaat een worsteling waarbij meerdere agenten betrokken zijn, en uiteindelijk meerdere schoten klinken. Sammy Baker overlijdt ter plekke.

Frank Paauw

Twee dagen later zegt de Amsterdamse politiechef Frank Paauw tegen Het Parool dat bij die schermutseling „een agent door de verdachte met het mes in zijn vest is gestoken”. Volgens advocaat Richard Korver is het betreffende vest twee keer forensisch onderzocht, maar zijn er géén beschadigingen gevonden die gelinkt kunnen worden aan een mes. „De eindbaas van de Amsterdamse politie heeft voor zijn beurt gesproken, en onwaarheden verkondigd. We willen een excuus, een gesprek en vragen om de bereidheid om het optreden van zijn mensen breder te laten evalueren dan nu gebeurt.”

Sammy Baker

Kijk je op zijn Instagram, dan kijkt een fitte jonge jongen met een ontspannen lach en ultieme sixpack je aan via z’n foto’s. Hij wil mannen helpen met hun ‘body-confidence’, staat in zijn profiel. Op 7 augustus vorig jaar postte hij zelf z’n laatste foto, de foto’s en berichten die daarna volgen, komen van zijn ouders en vrienden. Quotes van Sammy worden gedeeld („Sammy said:

Know your worth! Do not waste any time, especially not on (the wrong) human beings! 07/2020.”) en in februari van dit jaar het bericht dat de website justiceforsammy.com is gelanceerd.



Op deze overzichtelijke website zie je behalve foto’s, ook een samenvatting van wat er die fatale dag precies is gebeurd. Zo zou Sammy een psychose hebben gekregen, waarschijnlijk getriggerd door het roken en eten (in een muffin) van cannabis de avond ervoor, terwijl hij als fanatiek sporter nooit drugs gebruikte. Sammy was juist een hele gezonde en krachtige jongen, zeiden deskundigen naderhand.

Mes

Over het mes waarmee Baker dreigde zichzelf iets aan te doen en waarmee hij „in het rond stak”, volgens de politie, staat het volgende: het zou niet gaan om een groot keukenmes, zoals de politie verkondigde, maar om een „een kindermesje”, met een lemmet van zeven centimeter, dat hij als kind cadeau kreeg van z’n moeder. De Rijksrecherche heeft inmiddels onderzocht wat er is gebeurd, de conclusies van dat onderzoek zijn nog niet gepubliceerd.

„Onze zoon was verward, maar geen crimineel”, blijven z’n ouders herhalen. Ze willen dat een psychiater en politiewetenschapper het optreden van de politie beoordelen. „Er moet iets veranderen in hoe de politie in Nederland met verwarde mensen omgaat. Dit mag en kan niet nog een keer gebeuren.”



Politie Amsterdam

De politie Amsterdam laat via een woordvoerder weten dat het overlijden van Sammy Baker als gevolg van politieoptreden ontzettend triest is en dat niemand dit heeft gewild. De politie zegt mee te leven met de familie en hun verdriet en stelt dat het voor alle betrokkenen een heftige en emotionele gebeurtenis is. „Daarom is het ook van belang dat deze zaak grondig en zorgvuldig wordt onderzocht”, zegt de woordvoerder tegen NPO Radio 1. „Dat gebeurt onafhankelijk. We wachten op het afronden door het OM van het onderzoek. Zodra álle feiten en omstandigheden bekend zijn kunnen en willen we graag reageren. Op dit moment is de inhoud van het onderzoek ons onbekend en kunnen we onmogelijk antwoord geven op de gestelde vragen.”



