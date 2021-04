Letland geschokt door verbrandingsdood homoseksuele man na homohaat

Letland is in shock door de dood van een homoseksuele man. Normunds Kindzulis werd vorige week vrijdag brandend buiten zijn huis gevonden en bezweek woensdag aan zijn verwondingen. Het opent een debat over homofilie in Letland.

Kindzulis werd vrijdagmorgen door een collega en huisgenoot brandend buiten het huis gevonden. „Ik werd wakker van geschreeuw in de gang. Ik probeerde de vlammen te doven, droeg hem naar binnen en legde hem in de badkuip. Maar de brandwonden waren te ernstig. Zijn kleding was met zijn huid versmolten”, zegt de huisgenoot. Zelf ligt hij ook in het ziekenhuis vanwege brandwonden.

Stierf Kindzulis om geaardheid?

Kindzulis liep zware brandwonden op over 85 procent van zijn lichaam, dat het woensdag begaf. De politie sluit niet uit dat Kindzulis zichzelf in brand heeft gestoken. Vanwege zijn geaardheid ontving hij in het verleden meermaals doodsbedreigingen. Daarop verhuisde hij van de Letse hoofdstad Riga naar het kleine stadje Tukums. Daar werd hij echter al vier keer aangevallen om wie hij is.

Het lijkt erop dat de 29-jarige paramedicus zichzelf met brandstof overgoot en daarna in de brand stak. Toch gaat de politie een strafrechtelijk onderzoek instellen. Het is namelijk goed mogelijk dat Kindzulis zichzelf ombracht vanwege de doodsbedreigingen en uitingen van geweld om zijn geaardheid. „Iemand tot suïcide drijven is ook een misdaad”, zei een politiecommissaris.



Politie laks

Niet dat de politie vrijuit gaat overigens. In eerste instantie wilde de overheidsdienst helemaal geen onderzoek instellen. ‘Er is onvoldoende bewijs dat er een misdaad heeft plaatsgevonden’, werd eerst gezegd. Na de dood van Kindzulis moet er nu echter een onderzoek worden ingesteld. Ook de politie zelf wordt onder de loep genomen, omdat die te laks zou zijn omgegaan met eerdere bedreigingen richting Kindzulis.

Dood Kindzulis opent debat

De gruwelijke zaak heeft de discussie over homofobie doen oplaaien in Letland. Sinds 2006 is het homohuwelijk grondwettelijk verboden in het Baltische land. Mensen die uitkomen voor hun homoseksualiteit, zoals Kindzulis, kunnen vaak op geweld, bedreiging, intimidatie en minachting rekenen. Naast homorechtenorganisaties heeft nu ook president Egils Levits zich uitgesproken tegen homohaat: „Er is geen plaats voor haat in Letland.”

