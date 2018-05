Speciale Hello Kitty-trein rijdt vanaf eind juni!

Het leukste aan reizen? Eten, mooie gebouwen, leuke winkeltjes en souvenirs verzamelen denken wij zo. Maar wat we vaak vergeten is dat we tijdens onze reizen ook heel wat bekende straten bezoeken. De bekendste hebben we even voor je op een rijtje gezet. Welke heb jij bezocht?

Broadway

Je ziet deze straat in honderden films en series, er wordt over gezongen in liedjes en er zijn tientallen musicals te zien: we hebben het natuurlijk over Broadway. En dan wel Broadway Manhatten, New York, want elders in Amerika is die straat vaak lang niet zo sprankelend als daar.

Champs-Élysées

De bekendste straat uit Parijs en daarbij ook een supermooie: de Champs-Elysées. Toen Lodewijk XIV deze straat ooit in het leven riep, had hij vast nooit bedacht dat het later als één van de modernste en rijkste straten van Frankrijk zou worden gezien. En met de Arc de Triomphe op loopafstand is het ook een onwijs drukbezochte straat.

La Rambla

Wie kent deze straat in barcelona nou niet? Als je in de Spaanse stad geweest bent, kun je de Ramblas bijna niet gemist hebben. Het is er druk, toeristisch en het stikt er van de eettentjes waar je beter niets wil eten als je niet veel te veel geld voor veel te weinig (lekker) voedsel kwijt wilt zijn, maar gezellig is het er zeker.

Hollywood Boulevard

Hallo, the rich and famous hebben hier allemaal een wandelingetje gemaakt. Dat wil trouwens niet zeggen dat het echt een prachtige boulevard is: Hollywood Boulevard en haar Walk of Fame valt voor velen toch een beetje tegen in real life. Maar ach, je moet er geweest zijn.

Abbey Road

Dit is absoluut de bekendste straat in Londen en waarschijnlijk van heel Engeland. De straat is wereldberoemd geworden met dank aan The Beatles, die hier de bekende foto op het zebrapad maakten. Een foto die jij – als je er een keertje geweest bent – vast en zeker hebt nagemaakt.

Khao San Road

Lekker eten zeiden wij toch? Nou, dat kan zeker als je deze straat in Bangkok hebt bezocht. Vers eten, goedkope souvenirs en een bruisend nachtleven staan allemaal symbool voor Khao San Road. Hier vind je vooral ontelbaar veel backpackers. Logisch ook, want alles hier is supergoedkoop.

Wall Street

Nog een straat in Amerika waar je niet omheen kunt: Wall Street. Het is de belangrijkste straat op het gebied van de Amerikaanse economie en misschien wel de bekendste ‘economiestraat’ ter wereld. In ieder geval speelde Leonardo een prettig rolletje in een film die compleet over de praktijken van de mensen die hier werk(t)en gaat: Wolf of Wall Street. Kijken dus, voordat je langs gaat. Is leuk.

Unter den Linden

Dit is misschien wel de bekendste straat van Berlijn. Als je daar als toerist een bezoek aan de stad brengt is hij in ieder geval zeker de moeite waard om doorheen te wandelen, want je komt langs onwijs veel bezienswaardigheden. De Brandenburger Tor, Alexanderplatz, het nationaal museum, de Berliner dom… je ziet ze allemaal voorbij komen als je deze 2 km lange straat bewandeld.