Mobiel dataverbruik door het dak, hier komt dat door (plus een tip om te besparen)

Het mobiele dataverbruik gaat in Nederland door het dak. De hoogste piek ooit werd zelfs gemeten in het tweede kwartaal van 2024.

De cijfers komen uit de recentste Telecommonitor van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Zoveel gigabyte verbruikten Nederlanders

Bij elkaar verbruikten alle Nederlanders samen 597 miljoen gigabyte aan mobiele data in die periode. Nederlanders verbruikten in april, mei en juni 48 miljoen gigabytes meer dan een kwartaal eerder.

De ACM weet niet waar de stijging door komt. Tegelijk werd er minder gebeld en ge-sms’t met mobiele telefoons, signaleerde de marktwaakhond. Deze daling is al langer aan de gang.

📱 Andere bevindingen uit het onderzoek van ACM De ACM merkt ook op dat het aantal mensen dat kiest voor de combinatie telefoon, internet en televisie bij dezelfde aanbieder verder afneemt. Ook daalde het aantal vaste telefoonaansluitingen verder, met ruim 1,8 procent tot 4,15 miljoen. Minder dan de helft van de Nederlandse huishoudens maakt nog gebruikt van een vaste telefoon. Glasvezel groeit verder door. Bijna 7,7 miljoen huishoudens hebben een glasvezelnetwerk voor de deur en bijna 3 miljoen daarvan hebben ook daadwerkelijk een abonnement daarvoor.

Nederlanders kijken meer sportwedstrijden- en evenementen

Volgens KPN groeit het mobiele dataverbruik jaar op jaar hard. Het gedrag van consumenten verandert volgens een woordvoerder omdat de mogelijkheden en het netwerk daar op toegerust zijn. Zo biedt het bedrijf al jaren bundels aan met onbeperkt internet. „Dan is er geen drempel meer om daar terughoudend in te zijn.”

Het telecomconcern heeft wél een mogelijke verklaring voor het stijgende dataverbruik. Nederlanders bekijken vooral een stuk meer sportwedstrijden en -evenementen live op hun telefoon, stelt de woordvoerder.

Daar is natuurlijk op zich niets mis mee (wist je dat mensen die vaak naar sport kijken over het algemeen wat gelukkiger zijn?), maar het hakt wel flink in het databudget. En hoog abonnement is dus wenselijk. Er is wel een manier om het enigszins in de perken te houden: de automatische beeldkwaliteit aanpassen. Vaak staat deze namelijk niet op de laagste kwaliteit. Hoe lager de kwaliteit, hoe minder dataverbruik.

