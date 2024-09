Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Expert legt uit: is de e-bike echt zo duurzaam?

De fietspaden in Nederland stromen vol met elektrische fietsen: je bent een stuk sneller op je werk dan op de klassieke tweewieler en het is niet eens slecht voor de wereld, toch? We stappen massaal over naar deze snelle vorm van transport, maar of het echt niks kwaad kan, blijkt discutabel. Racen op je ouderwetse fiets is een beter idee, blijkt uit een onderzoek van ActionAid Nederland naar mangaan in Zuid-Afrika, het stofje in de batterij van je elektrische fiets.

Nederland staat bekend als fietsland, inmiddels heeft al ruim 43 procent van de bevolking een elektrische fiets. Of dit nou zo’n goed idee is, is nog maar de vraag. Expert Anna Hengeveld van ActionAid Nederland legt uit waarom de populaire e-bike wel degelijk schadelijk is voor de wereld en dus helemaal niet zo duurzaam is als je denkt.

De accu van de elektrische fiets

„Veel mensen weten niet dat er enorm veel mijnbouw naar bijvoorbeeld kobalt, nikkel en lithium nodig is om e-bike accu’s en andere batterijen te maken. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor gemeenschappen die in de gebieden rondom de mijnen wonen. Deze grondstoffen komen vooral uit landen in bijvoorbeeld Afrika en Latijns-Amerika. Door de mijnbouw wordt daar drinkwater vervuild, raken huizen beschadigd door explosies in de mijnen en worden mensen ziek door gevaarlijke stoffen die daarbij vrijkomen”, vertelt Anna Hengeveld.

Veel grote fietsmerken schieten tekort op het gebied van transparantie rondom hun productieketen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat blijkt uit een onderzoek van ActionAid Nederland waarbij zes grote fietsproducenten en het gebruik van mangaan in de e-bike batterij onder de loep zijn genomen. Twee keer nadenken of je een elektrische fiets koopt bij die ene fietsenwinkel op de hoek, is dus een slimme zet. Volgens Anna Hengeveld zegt: „De e-bike pakken in plaats van met de dieselauto naar werk, blijft natuurlijk een veel duurzamere optie. We moeten ons alleen wel bewust zijn ook dit gevolgen heeft voor de wereld”.

Vrouwen de dupe van de e-bike

Vrouwen in het mondiale Zuiden zijn vaak de dupe van de winning van grondstoffen voor de e-bike in en buiten Nederland. Anna Hengeveld vertelt: „Vrouwen worden het zwaarst getroffen, omdat zij vaak verantwoordelijk zijn voor het halen van water en de zorg voor zieke familieleden. Bovendien krijgen vrouwen zelden werk in de mijnen en worden er lage lonen betaald, waardoor zij weinig voordeel hebben van de mijnbouw. Bedrijven hier in Nederland, die deze grondstoffen gebruiken in hun accu’s en batterijen, zijn de partijen die dit soort misstanden tegen kunnen gaan.”

Kunnen we dan helemaal niet meer elektrisch fietsen? Op dit moment bestaat er geen eerlijke accu. „De eerlijke batterij is de menselijke batterij, de benenwagen”, aldus Anna Hengeveld. We kunnen dus beter toch weer met onze benen op de ‘oude’ acculoze fiets stappen. Ook een stuk beter voor je gezondheid en de veiligheid op het fietspad, sommige e-bikes zijn tegenwoordig al opgevoerd tot 60 km/u.

