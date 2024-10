Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met dit trucje weet je binnen een paar seconden of je batterijen leeg zijn

Batterijen willen nog weleens in een la vol rommel belanden. Op het moment dat je dan dringend een batterij nodig hebt, is het gissen welke nog werken en welke niet. Gelukkig is daar een handig en snel trucje voor!

Er zijn van die simpele trucjes die het leven een stuk makkelijker maken, zoals deze hack om blikjes en flesjes razendsnel koud te maken of de truc om je handdoeken binnen enkele seconden weer zacht te maken.

Truc om te testen of batterijen leeg of vol zijn

Als je niet zeker weet of een batterij leeg of vol is, kun je hem natuurlijk ook testen door hem in een apparaat te stoppen en te kijken of ie ‘t doet. Maar dit trucje is een stuk sneller, zeker als je meerdere exemplaren wilt uitproberen. Er zijn ook speciale testers, maar die heb je misschien niet in huis. Wil je precies weten hoe vol een batterij nog is, dan heb je wel een ‘echte’ batterijentester nodig.

Het enige wat je voor dit trucje nodig hebt, is de batterij en een hard en plat oppervlak. Een tafel is er bijvoorbeeld zeer geschikt voor. Je houdt de batterij een paar centimeter boven de tafel en laat hem vervolgens heel voorzichtig vallen. Het is belangrijk dat je de batterij niet van een te grote hoogte laat vallen, anders is het resultaat niet accuraat.

Als batterij rechtop blijft staan zonder te stuiteren, is hij nog te gebruiken. Als de batterij stuitert en daarna omvalt, is hij leeg en mag hij naar een inzamelbank. Hoe meer de batterij omhoog springt, hoe leger hij is.

Hoe werkt deze hack eigenlijk?

Hoe werkt dit eigenlijk?, vraag je je misschien af. Batterijen zijn gevuld met zinkmetaal, wat stuiteren onmogelijk maakt. Om elektriciteit te produceren, verandert het zinkmetaal in zinkoxide. Dat hoopt zich op en maakt de batterij veerkrachtiger.

