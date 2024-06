Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met deze app (die je telefoon super irritant maakt) wordt je schermtijd beperken een makkie

Wie weleens geprobeerd heeft zijn schermtijd te beperken, zal het kunnen beamen: minder op je telefoon zitten is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor je er erg in hebt, scrol je toch weer doelloos op TikTok of Instagram, maar wetenschappers denken nu een manier gevonden te hebben die er wél voor zorgt dat je je telefoon links laat liggen.

Voor je het weet is er wéér een uur voorbij en zit jij nog steeds op de bank met je telefoon aan je hand vastgeplakt. Hoewel er talloze apps bestaan om je schermtijd te beperken door bijvoorbeeld zelf ingestelde limieten aan te zetten, is afstand doen van die smartphone vaak een lastige opgave. Met een paar clicks hef je zo’n limiet op en scrol je weer verder waar je gebleven was.

App maakt telefoon irritant

Maar als het aan onderzoeker Anhong Guo en zijn collega’s ligt, is dat binnenkort verleden tijd. Ze bedachten namelijk een app die je telefoon zó irritant maakt dat je hem zo snel mogelijk weg wil leggen.

InteractOut, zoals de app heet, zorgt ervoor dat je je binnen de kortste keren aan je telefoon gaat ergeren zodra de maximale schermtijd is verstreken. Zo zorgt de app er bijvoorbeeld voor dat je telefoon steeds een stukje langzamer wordt en niet meer nauwkeurig reageert op aanrakingen op het scherm. En ook de snelheid van scrollen wordt steeds trager. Hoe langer je voorbij de maximale schermtijd bent, hoe irritanter je telefoon wordt.

Telefoon wordt trager als de schermtijd verstreken is

De InteractOut-app zorgt er dus niet voor dat je na een bepaalde tijd niet meer bij sommige apps kan, zoals veel andere schermtijdbeperkende apps doen. Met InteractOut kun je immers alle apps nog gewoon openen, al werkt je telefoon zo traag dat je geen zin meer hebt in scrollen.

Een experiment met de app laat zien dat de methode van Guo ook echt werkt. 42 mensen werden gedurende vijf weken gevolgd in hun smartphonegebruik. In de eerste week werd bijgehouden hoe lang zij op een telefoon bezig waren zonder limieten, in de tweede en derde week werd de schermtijd gemonitord met de InteractOut-app en in de vierde en vijfde week werd InteractOut vervangen door een ‘traditionele’ lockout-out app, waarbij sommige apps na het verstrijken van de schermtijd dus niet meer geopend konden worden, maar die lock-out-functie ook makkelijk uitgezet kon worden.

App zorgde voor afname in schermtijd

Wat blijkt? In de weken dat de proefpersonen de InteractOut-app gebruikten, nam hun schermtijd in vergelijking met andere beperkende apps met 15,6 procent af. Een ook de frequentie waarmee mensen apps openden, nam af, namelijk met 16,5 procent. Ook blijkt dat de proefpersonen liever InteractOut gebruiken dan andere apps. Ongeveer 62 procent van hen hield de app namelijk aan staan gedurende de dag. Andere schermtijdbeperkende apps werden voor slechts 36 procent de hele dag door gebruikt.

De app van Guo en zijn collega’s heeft echter wel nog wat verbeterpuntjes en is daarom ook nog niet op de markt. Zo heeft InteractOut weinig invloed als mensen veel tijd op een telefoon doorbrengen met app die weinig interactie nodig hebben, zoals Netflix of andere streamingsdiensten. De onderzoekers zijn nog bezig met het bedenken van manieren om ook deze functie van de smartphone bloedirritant te maken.

