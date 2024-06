Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vergaderen met een VR-bril op: dat is misschien wel de toekomst

Zit je straks met een VR-bril op te praten met je collega’s? Omdat niet iedereen vergaderen via een videoverbinding prettig vindt, wordt virtueel vergaderen nu als een serieuze mogelijkheid gezien.

Op afstand werken is sinds de coronapandemie heel normaal geworden. Het heeft veel voordelen: werknemers hebben geen reistijd en worden minder vaak gestoord tijdens hun werk. Maar het kent ook nadelen. Online vergaderen kan bijvoorbeeld leiden tot meer vermoeidheid, depressie en eenzaamheid, schreef Metro eerder al.

Er zijn meerdere redenen waarom mensen klachten ervaren door het online-vergaderen. Vaak kijk je niet alleen naar je collega’s, maar kijk je ook jezelf aan op het scherm. En de hele tijd naar je eigen gezicht staren blijkt een negatief effect te kunnen hebben op je mentale gezondheid.

Vergaderen via Extended Reality

TNO heeft daarom meerdere vormen van vergaderen onderzocht. Waaronder via Extended Reality. Dit is een samenvattende term voor technologie waarmee werknemers op afstand in 3D kunnen vergaderen. Deelnemers van het onderzoek gaven aan het prettiger te vinden dan via videoverbinding te vergaderen. „Dit omdat ze minder afleiding en een hogere mate van betrokkenheid ervoeren dan bij het videovergaderen”, legt TNO uit. En het virtueel vergaderen werd zelfs als prettiger ervaren dan fysiek.

Duur en nog niet realistisch genoeg

De onderzoekers denken dat het nog wel even tijd nodig heeft, voordat de technologie echt geïntegreerd is in de samenleving. De digitale weergave zoals op bovenstaande foto’s werd door deelnemers niet professioneel en realistisch genoeg genoemd. Ook is het – wanneer je bijvoorbeeld een VR-bril op hebt – lastig om een document te bekijken waar over gesproken wordt. Bedrijven vinden de technologie eveneens best prijzig.

In Nederland werken veel mensen thuis, vaak een deel van de week. Metro schreef eerder al over de favoriete thuiswerkdagen. En je raadt het al: vrijdag behoort daartoe.

Waarom op afstand vergaderen meer energie kost

Thuis contacten onderhouden met collega’s blijft hoe dan ook een uitdaging. Op afstand een bespreking houden kost de werknemer hoe dan ook meer energie, legt Beroepsziekten.nl daarover uit. „Menselijke communicatie ontstaat door een verfijnde samenwerking van verbale en non-verbale factoren. Hierdoor begrijpen mensen elkaar vaak al door een blik of een miniem handgebaar. Bij digitaal contact ontbreekt echter veel non-verbale communicatie wat het moeilijk maakt om lichaamstaal te interpreteren.”

