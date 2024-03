Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Youp van ‘t Hek verbluft door trucs Victor Mids in MINDF*CK: ‘Je bent een doodeng mannetje’

Fans van Victor Mids hebben geduldig moeten wachten, maar na drie jaar is de illusionist eindelijk weer terug op de buis met MINDF*CK. In de seizoensopener ging hij langs bij Youp van ‘t Hek en schotelde hij hem een paar trucs voor die de cabaretier steil achteroven deden slaan.

„Ik vind het een eer om naast jou te staan”, zegt Mids als hij Van ‘t Hek ontmoet in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. „Jij bent in mijn ogen toch wel een van de grootste cabaretiers van Nederland, dan wel niet de grootste.”

Victor Mids en Youp van ‘t Hek in MINDF*CK

De illusionist heeft van alle columns die Van ’t Hek ooit heeft geschreven een selectie gemaakt en op het podium gehangen in de vorm van zijn bril. Per column heeft Mids één woord omcirkeld. De cabaretier moet een van die duizenden woorden kiezen en in gedachten nemen, waarna Mids gaat proberen erachter te komen welk woord dit is. „Ik wil nu eigenlijk via jouw vingers een indruk proberen te krijgen van het woord dat jij in gedacht hebt”, legt hij uit. Hij vraagt Van ‘t Hek om zijn vingers tegen die van hem aan te willen zetten. „Nu mag je denkbeeldig dat woord dat je in gedachten hebt uittypen met je vingers.”

Mids zegt dat hij het denkt te weten en schrijft een woord op. „Het was ‘trouwring’”, verklapt Van ‘t Hek. De illusionist laat zien dat hij dat woord had opgeschreven, tot grote verbazing van de cabaretier. „Dat is toch doodeng man? Engerd! En je gaat niet uitleggen hoe het zit?” Helaas: met een glimlach zegt Mids dat hij dat inderdaad niet gaat doen. Overigens heeft hij eerder wel een aantal van zijn geheimen onthuld. „Het is waanzinnig”, vindt Van ‘t Hek. „Ik ben enigszins verbaasd. Dit is helemaal niet leuk. Echt heel raar.”

‘Ik kom hier nooit meer terug’

„Dit is nog niet alles, Youp”, zegt Mids. „Hij hangt hier natuurlijk als collage, maar zou ik misschien heel even jouw iconische bril zelf vast mogen houden?” Van ’t Hek overhandigt daarop zijn bril aan de illusionist. „Jij koos natuurlijk het woord trouwring, lukt het jou om die af te doen?” Ook de trouwring wordt hierna aan Mids gegeven. „Nu ga ik met jouw trouwring en die bril iets proberen”, kondigt hij aan. En voilà: hij ‘tovert’ de bril om de neusbrug van de bril. „Donder op, Victor Mids”, roept Van ‘t Hek uit. „Hoe dan?” Op verzoek van Mids zet hij de bril met ring op zijn neus, tot hilariteit van de illusionist. Daarna bevrijdt hij de ring van weer van de bril. „Ook al lijkt het echt, het is gewoon een illusie”, legt hij uit.

Van ‘t Hek is nog nauwelijks van de schrik bekomen, maar Mids heeft nog iets in petto. „De column, zou je die er nog een keer willen bij pakken en open willen maken. Want de ring is van je echte bril af, maar kijk eens naar de bril op je column”, draagt hij op. De klassieke bril-illustratie bij zijn column heeft nu een ring erbij. „Engerd”, zegt Van ‘t Hek. „Je bent een doodeng mannetje. Ik kom hier nooit meer terug, als je dat maar weet.” De cabaretier is vastberaden om erachter te komen hoe dit toch kan. „Ik ga morgen Hans Kazan bellen om te vragen hoe het zit, of Hans Klok, die ken ik ook. Ik kom eruit!”

Je kunt MINDF*CK terugkijken via NPO Start.

