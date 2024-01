Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Google wil 1 miljard dollar investeren in nieuw Brits datacenter

Google is van plan 1 miljard dollar (ruim 920 miljoen euro) te investeren in een nieuw datacenter in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee wil het techbedrijf aan de groeiende vraag naar zijn diensten voldoen. Het gaat om het eerste datacenter van Google in het land.

De bouw ten noorden van Londen is inmiddels begonnen. Het datacenter komt op een 33 hectare groot terrein dat Google naar eigen zeggen al in 2020 heeft gekocht. Het datacenter moet uiteindelijk „bijdragen aan betrouwbare digitale diensten voor Google Cloud-klanten en Google-gebruikers in het Verenigd Koninkrijk”, aldus het bedrijf.

Google meldt de investering op het moment dat de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt het World Economic Forum in het Zwitserse Davos bezoekt. In een interview met Bloomberg gaf hij aan dat de investering van Google een „groot teken van vertrouwen” in het Verenigd Koninkrijk is.

Google heeft ook al datacenters in Nederland, Denemarken, Finland, België en Ierland. In dat laatste land is het ook Europese hoofdkantoor van Google.

ANP

