Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Netanyahu zegt zich te blijven verzetten tegen Palestijnse staat

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu blijft zich verzetten tegen een onafhankelijke Palestijnse staat, zo heeft hij volgens Haaretz gezegd op een persconferentie. Hij heeft dat naar eigen zeggen ook gezegd tegen de Verenigde Staten, die daar juist nadrukkelijk voorstander van zijn.

Volgens Netanyahu is een Palestijnse staat onmogelijk omdat die zou leiden tot het einde van Israël, meldt de Israëlische nieuwssite. „De afgelopen dertig jaar ben ik consequent geweest en heb ik één simpel ding gezegd. Dit conflict draait niet om het gebrek aan een staat, maar om het bestaan van een staat.”

Israël moet volgens de premier altijd militaire zeggenschap houden over al het grondgebied ten westen van de Jordaan. „Deze voorwaarde botst met het idee van soevereiniteit, niets aan te doen”, aldus Netanyahu. „Ik heb deze waarheid uitgesproken tegenover onze Amerikaanse vrienden en ik heb de poging om een realiteit op te leggen die de veiligheid van Israël zou schaden, geblokkeerd. Een minister-president moet ‘nee’ kunnen zeggen als dat nodig is, zelfs tegen onze beste vrienden.”

De VS blijven er juist bij dat er wel een Palestijnse staat moet komen, ook in het Israëlische belang, zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is „geen enkele manier” waarop Gaza opnieuw opgebouwd en bestuurd kan worden en ook geen andere manier waarop Gaza en Israël op langere termijn veilig kunnen blijven „zonder de stichting van een Palestijnse staat”, aldus Matthew Miller.

ANP

Reacties