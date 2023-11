Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klimaatactivisten boos op Jutta Leerdam en vriend: ‘Laat die arme boom met rust’

Klimaatactivisten hebben het gemunt op Jutta Leerdam en haar vriend Jake Paul. Op een filmpje op Instagram, waarin de twee hun liefde voor elkaar in een boom vereeuwigen door hun initialen erin te kerven, komt veel kritiek. „In bomen snijden, ben je 12 jaar oud?”

De twee tortelduifjes plaatsten vorige week een video waarin ze een herfstwandeling maken door de bossen. Daarbij moest een boom het ontgelden: met een sleutel sneed de Amerikaanse bokser en YouTube-ster Jake Paul de initialen van de twee in de boom. ‘J en J’ stond er, met een hartje er tussenin. Maar de natuur op die manier toetakelen, dat kan natuurlijk niet, vinden sommigen.

‘Weer een boom naar de klote’

„Laat de bomen met rust! Je bent volwassen!”, is de tendens in de comments bij de video. „Waarom dat schrijven in die arme boom? Verschrikkelijk”, schrijft iemand anders. „Weer een boom naar de klote”, zegt weer een ander.

Terwijl sommigen zich flink opjutten over de boom, vinden anderen het allemaal nogal opgeblazen. „Even kalmeren allemaal, hij ging niet erg diep”, schrijft iemand, die de ophef overdreven vindt. „Mensen zijn boos om de boom, maar eigenlijk zijn ze jaloers dat hij met Jutta is”, denkt iemand de achterliggende reden voor de haatreacties te weten.



Vaker kritiek op Jutta Leerdam en Jake Paul

Het is niet de eerste keer dat Jutta Leerdam en haar Amerikaanse vriend er op sociale media van langs krijgen. Een half jaar geleden, toen het stel hun relatie bekendmaakte, was het ook raak. Maar weinig mensen snapten dat schaatser Leerdam aanpapte met de 26-jarige ‘bad boy’, die al het nodige op zijn kerfstok heeft.

„That’s it”, stond er destijds bij drie foto’s van het duo die Leerdam op haar Instagram plaatste. Daarmee bevestigde ze de geruchten dat de twee een relatie hadden.

‘Een late 1 aprilgrap?’, ‘3 miljard mannen op de wereld en je pikt er deze uit’ en ‘Jutta, wat flik je nou?’, het was een greep uit de honderden, nee duizenden reacties die het stel kreeg op de aankondiging.

‘Probleemkind’ Jake Paul heeft het nodige op zijn kerfstok

Dat veel mensen zo kritisch waren, kwam vanwege de vele controverses die Paul op zijn naam heeft staan. Daar lijkt hij zelf niet zo mee te zitten. Hij noemt zichzelf ‘het probleemkind’.

Zo plaatste de Amerikaan enkele jaren geleden op YouTube een video waarin zijn toenmalige vriendin halfnaakt te zien was. Ook kwam naar buiten dat de witte Amerikaan meermaals het n-woord gebruikt in een freestyle rap. Vooral in Amerika is dat een doodzonde.

Ook werd hij beschuldigd van seksueel misbruik, van oplichting, was hij aanwezig bij plunderingen tijdens protesten rond de dood van George Floyd en organiseerde hij tijdens de coronacrisis meerdere lockdownfeestjes. Corona was volgens hem een hoax.

