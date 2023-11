Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijna al het OpenAI-personeel dreigt met overstap naar Microsoft

Bijna alle medewerkers van OpenAI dreigen op te stappen, tenzij alle huidige leden van de raad van bestuur vertrekken. Meer dan 700 van de ongeveer 770 werknemers van het AI-bedrijf ondertekenden maandag een brief gericht aan het bestuur van OpenAI, waarin staat dat de ondertekenaars „niet kunnen werken voor of met mensen die de competentie, het beoordelingsvermogen en de zorg voor onze missie en medewerkers missen”.

Eerder meldden Amerikaanse media dat het om zo’n vijfhonderd medewerkers ging. Met het dreigende vertrek van het overgrote deel van het personeel wordt de toekomst van de kunstmatige intelligentie-start-up een stuk onzekerder.

Afgelopen vrijdag werd topman Sam Altman van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI onverwacht ontslagen, omdat het bestuur van OpenAI het vertrouwen in hem was kwijtgeraakt. Hij zou niet altijd open zijn geweest in zijn communicatie. OpenAI-medeoprichter Greg Brockman stapte vervolgens uit protest over het ontslag van Altman zelf op.

Nieuw team

Altman gaat nu aan de slag bij softwareconcern Microsoft. Volgens Microsoft-topman Satya Nadella gaat Altman samen met de opgestapte Brockman leidinggeven aan een nieuw team dat gaat werken aan geavanceerd onderzoek rond kunstmatige intelligentie. Volgens de medewerkers van OpenAI heeft Microsoft hen ervan verzekerd dat er vacatures zijn voor alle werknemers bij deze nieuwe dochteronderneming.

„Uw acties hebben duidelijk gemaakt dat u niet in staat bent toezicht te houden op OpenAI”, staat in de brief van het personeel. De medewerkers willen dat Altman opnieuw wordt aangesteld als topman. Ook willen ze dat er twee nieuwe onafhankelijke directeuren in de raad van bestuur komen.

Bestuurslid Ilya Sutskever, die medeverantwoordelijk is voor het vertrek van Altman, is ook een van de ondertekenaars van de brief. Hij zegt nu spijt te hebben van het eruit werken van de topman. „Ik betreur ten zeerste mijn deelname aan de handelingen van het bestuur. Het was nooit mijn bedoeling om OpenAI schade te berokkenen. Ik hou van alles wat we samen hebben opgebouwd en ik zal er alles aan doen om het bedrijf te herenigen”, schrijft Sutskever op X.

