FVD gelast bijeenkomst Zwolle af na aanval op Baudet

FVD heeft de verkiezingsbijeenkomst die de partij maandagavond in Odeon in Zwolle zou houden afgelast na de aanval op partijleider Thierry Baudet, meldt de partij op X.

„In verband met de gezondheid en veiligheid van @thierrybaudet zijn we genoodzaakt om het evenement in Zwolle af te gelasten. Het spijt ons voor alle mensen die vanavond zijn gekomen.”

Baudet werd tijdens een evenement in een café in Groningen aangevallen en volgens de partij met een bierfles op zijn achterhoofd geslagen. Ook een beveiliger zou gewond zijn geraakt. Hoe Baudet eraan toe is, is niet bekend. FVD liet eerder weten dat de partijleider in het ziekenhuis in Groningen door een traumachirurg is behandeld.

ANP

