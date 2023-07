Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Karig loon’: zo weinig verdienen Tour de France-renners per uur én klassement

Eén van de zwaarste evenementen op de jaarlijkse sportkalender is onderweg. Drie weken lang vechten Mathieu van der Poel en 175 andere wielrenners uit wie het hardst bloed, zweet en tranen kan verbijten op de fiets. Maar hoeveel prijzengeld deelt de Tour de France eigenlijk uit voor deze bovenmenselijke inspanningen?

In vergelijking met de prijzenpot op grandslamtoernooien of het recentste WK voetbal, zou Mathieu van der Poel beter een balletje slaan of tegen een bal schoppen dan op de trappers gaan staan.

Het povere prijzengeld van de Tour de France

De totale kluis met prijzengeld die tijdens de Tour de France verdeeld wordt, bedraagt evenveel als wat de kampioen van Roland Garros krijgt: 2,3 miljoen euro. Als contrast: de wielrenner die over de meet bolt in Parijs met de gele trui om de schouders, ontvangt ‘slechts’ 500.000 euro. En met 0-urencontracten kan het nog krommer.

Novak Djokovic stond samengeteld een kleine 21 uur op de tennisbaan alvorens hij in Parijs de Coupe des Mousquetaires in de lucht mocht steken. De Serviër verdiende (kr)omgerekend dus 109.523 euro per uur tijdens Roland Garros 2023.

Daarentegen zat Jonas Vingegaard bijna 80 uur op de fiets om Parijs vorig jaar als snelste te bereiken. Met andere woorden, de Deen reed aan een gemiddelde snelheid van 42,03 kilometer per uur voor de relatief karige verloning van 6.250 euro per uur.

Op basis van deze berekening verdient een winnaar van de Tour de France dus 17,5 keer minder dan een winnaar van Roland Garros. Maar Mathieu van der Poel is vast ook een getalenteerde tennisser. Althans, volgens legendarische kasseikop Tom Boonen.

Bovendien is het gebruikelijk in de wielrennerij om het opgestreken prijzengeld onder de ploeggenoten en het personeel te verdelen. Maar kun je van een kalende kip wel plukken? Alleen als de veren meerdere kleuren hebben. Want voor een tiende plaats in het algemeen klassement krijg je minder dan een modaal salaris.

Zoveel verdient Mathieu van der Poel per klassement

Hieronder zie je telkens hoeveel de eerste vijf wielrenners per etappe of klassement van de Tour de France ontvangen aan prijzengeld. Voor het eindklassement geven we de top tien.

Laten we eerst proberen een etappe te winnen. Hoeveel krijgt Mathieu van der Poel wanneer hij weer eens onvermijdelijk het hele peloton te snel af is?

Per etappe

Plaats Prijzengeld 1 € 11.000 2 € 5.500 3 € 2.800 4 € 1.500 5 € 830

En wat als het Nederlandse fietsfenomeen iedereen meermaals de loef afsteekt en zich – wat niet gaat gebeuren, maar stel – op het einde van de grote ronde in de gele trui hijst?

Eindklassement

Plaats Prijzengeld 1 € 500.000 2 € 200.000 3 € 100.000 4 € 70.000 5 € 50.000 6 € 23.000 7 € 11.500 8 € 7.600 9 € 4.500 10 € 3.800

Valentin Madouas, die in 2022 op een halfuur van Vingegaard als tiende eindigde, heeft drie weken lang geknokt aan 47,50 euro prijzengeld per uur. Te verdelen onder verzorgers, mecaniciens en acht ploeggenoten.

Naast iedereen die bovenaan het algemeen klassement eindigt, krijgen alle renners buiten de top twintig die Parijs halen 1.000 euro. Rodelantaarn-drager Caleb Ewan fietste vorig jaar dus rond aan 11,70 euro prijzengeld per uur voor zijn laatste plaats.

Hoe dan ook maakt Mathieu van der Poel meer kans om de groene trui te veroveren dan het eindklassement van de Tour de France. En dit jaar zijn ploeggenoot en sprinter Jasper Philipsen al helemaal.

Puntenklassement en bergklassement

Plaats Prijzengeld 1 € 25.000 2 € 15.000 3 € 10.000 4 € 4.000 5 € 3.500

Ook de bollentrui mee naar huis nemen wordt zelfs voor de beste wielrenner van Nederland een lastige opgave. Al heeft Mathieu Van der Poel wel vaker verrast.

Jongerenklassement

Plaats Prijzengeld 1 € 20.000 2 € 15.000 3 € 10.000 4 € 5.000

Enkel de eerste vier beste jongeren onder de 25 jaar oud krijgen prijzengeld van de Tour de France. Voor de witte trui is Mathieu van der Poel dus helaas een aantal jaar te laat. Maar aan strijdlust ontbreekt het de renner nooit.

Superstrijdlust

Alleen de allerstrijdlustigste krijgt op het einde van de Ronde van Frankrijk prijzengeld uitgekeerd. Vorig jaar verdiende grote rivaal en Jumbo-Belg Wout van Aert 20.000 euro met het classement de la combativité.

Ploegenklassement

Plaats Prijzengeld 1 € 50.000 2 € 30.000 3 € 20.000 4 € 12.000 5 € 8.000

Niemand geeft om het ploegenklassement – behalve de ploegleiders. En nu zie je waarom: er valt meer geld mee te verdienen dan met de puntentrui.