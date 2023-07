Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze radiozenders wisten een plekje in de ether te bemachtigen (en daar is niet iedereen blij mee)

De meeste grote radiozenders blijven ook de komende twaalf jaar in de ether, maar er zijn ook twee geliefde zenders (SLAM! en Sublime) die afscheid moeten nemen van hun frequentie. KINK, dat voor opschudding in de radiowereld wilde zorgen, greep ook mis. Dat is het resultaat van de dagenlange strijd om de radiofrequenties. Voor het eerst in twintig jaar werden deze opnieuw verdeeld.

DPG Media, Business Nieuws Radio, Financial News Radio, Mediahuis en Talpa Radio hebben de negen FM-frequenties voor commerciële radiozenders gekregen. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken vandaag bekendgemaakt. De veiling van de frequenties begon afgelopen dinsdag. Op de negen frequenties zonden in de afgelopen jaren 100% NL, BNR, Qmusic, Radio 10, Radio 538, Radio Veronica, Sky Radio, SLAM! en Sublime uit.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaalde vorig jaar dat de landelijke FM-frequenties opnieuw moesten worden verdeeld. Rockzender KINK, die al langer aast op een plekje op de landelijke radio, had de zaak aangespannen. Het kabinet beperkte daarnaast het aantal frequenties voor een aanbieder van commerciële radio tot drie.

Deze radiozenders bemachtigden een frequentie

Er zijn negen frequenties geveild voor een periode van twaalf jaar. Talpa heeft de meeste frequenties op zak. Radio 538, Radio 10 en Sky Radio mogen op een FM-frequentie blijven. DPG Media blijft met twee radiostations op een FM-frequentie. Dat zijn het bekende Qmusic en een nieuwe radiozender. Mediahuis, waaronder ook Metro valt, heeft twee frequenties binnen, voor Radio Veronica en 100% NL. Business Nieuws Holding (BNR) en nieuwkomer Financial News Radio bemachtigden allebei één frequentie.

In totaal heeft de veiling 152,8 miljoen euro opgebracht. Talpa Radio Holding heeft het hoogste bedrag neergelegd bij de veiling. Het bedrijf betaalde voor drie frequenties in totaal ruim 59,2 miljoen euro.

Deze radiozender vallen buiten de boot

De radiostations SLAM! en Sublime zijn vanaf 1 september niet meer te horen op een FM-frequentie. De radiostations zijn vanaf dan alleen te horen via DAB+, online en via de app, zo meldt uitgever Mediahuis.

KINK noemt het ‘zuur’ dat de radiozender geen FM-frequentie heeft weten te bemachtigen. „Natuurlijk is het teleurstellend, we zijn de aanjager geweest van deze veiling”, reageert algemeen directeur Jan Hoogesteijn. „Maar we zijn niet naïef de veiling in gegaan. We voelden al wel dat het een miljoenenjacht zou worden. Toen we ons biedingsplafond hadden bereikt, zijn we uit de veiling gestapt.” Hoogesteijn zegt desondanks blij te zijn dat de veiling er is geweest. „Het zou erger zijn geweest als het hek dicht was gebleven. Nu hadden we wel een kans.”

De uitslag betekent niet het einde van het radiostation, benadrukt Hoogesteijn. „We gaan door om ons bereik te vergroten en we onderzoeken nu de mogelijkheden.” Volgens hem kan de herverdeling een positief effect hebben op het gebruik van DAB+. „Ik hoop dat andere zenders die ook niet op FM gaan uitzenden meer gaan inzetten op DAB+. Dat zou een mooi bijkomend effect zijn.”

Minister Micky Adriaanse is blij

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken is blij met de dynamiek die de FM-veiling heeft veroorzaakt. „Ik wilde dynamiek, die is er gekomen en dat was ook nodig”, zei ze vandaag bij de bekendmaking van de nieuwe verdeling. Volgens de minister was het, twintig jaar na de laatste FM-veiling, „tijd voor nieuwkomers”.

Dat er als gevolg van de verschuivingen mogelijk banen verloren gaan, is volgens Adriaansens de consequentie van een marktsysteem. „Het hoort een beetje bij commercieel radio maken. Je hebt altijd winnaars en verliezers in een open systeem.”

Adriaanse zei tot slot dat radiostations niets kunnen veranderen aan de uitkomst van de FM-frequentieveilingen. „Dit is wat het is”, aldus de minister.

Reacties

Radio Veronica is blij dat de zender via FM te beluisteren blijft. „Wij allemaal gefeliciteerd”, reageerde zenderbaas Rob Stenders vandaag op de radiozender. Ook Stenders’ collega Caroline Brouwer is blij. „Ik ga even een flessie openen”, reageerde ze.



YES!!! GOED NIEUWS! BNR BLIJFT OP DE FM! Je hoeft jouw autoradio niet opnieuw in te stellen! #veiling pic.twitter.com/QmxmldMgCN — Kees Dorresteijn (@KeesvandeRadio) July 7, 2023

Op Twitter klinkt veel onvrede over de eindstand van de veiling. Veel radioluisteraars laten weten Sublime te gaan missen. Sommigen van hen houden KINK verantwoordelijk voor het ‘debacle’. „Bedankt KINK”, schrijft een twitteraar. „Nog minder muziek op de radio! Lekker lullen over beurskoersen en crypto. Sturen jullie nog een rouwkaart naar Sublime?”



Geen Sublime meer in de ether. Echt heel jammer. — Sherill Samson (@SherillforReal) July 7, 2023



Eindstand van dit hele Kink-debacle: de beste radiozender (Sublime) vervangen voor Financial News Radio voor alle wannabe economen. De muziekliefhebber heeft echt 0.0 aan deze hele shitshow gehad. Bedankt @KINKpuntnl! Sterkte @Sublime_NL! #FM — Giuseppe (@Inter19081992) July 7, 2023



Misschien moeten we de mensen eens vragen wat ze graag willen horen, ipv het grote geld laten beslissen…

Geen Kink, geen sublime, een 2e Q music, financiele zender Wat een treurnis Twee nieuwe toetreders pakken FM-frequenties Slam! en Sublime af – https://t.co/coC0NjIEYj — Kerst © ® ™ (@HetIsKerstMan) July 7, 2023



Geen @slamofficial of @kinkradio op de radio in de auto straks… Zucht. Dan maar manlief zn mixen in de radio. @Radio538 blijft nog wel gelukkig. Een of ander praatprogram erbij. Is de veiling nu een voor of nadeel geweest? #Radio #FM — DesIngez (@DesIngez) July 7, 2023