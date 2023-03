Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Populaire TikTokkers verspreiden nepnieuws over afluisterfunctie AirPods

Kun je met AirPods gemakkelijk mensen afluisteren? Het is niet zo simpel als populaire TikTokkers je willen laten geloven. Er worden momenteel veel video’s gemaakt over een vermeende afluisterfunctie van Apple’s AirPods. Die video’s worden miljoenen keren bekeken, maar bevatten desinformatie.

Populaire accounts zoals OnlyJayus claimen dat het mogelijk is om gesprekken met AirPods af te luisteren door één AirPod in je oor te doen en de andere AirPod in een kamer die afgeluisterd moet worden te verstoppen.

Afluisteren met AirPods niet zo gemakkelijk

Alle video’s volgen een vergelijkbaar script. De TikTokker vertelt een nieuwe ‘hack’ gevonden te hebben die je heel simpel mensen laat afluisteren. Het enige dat nodig zou zijn is het verstoppen van een AirPod in een ruimte die afgeluisterd moet worden. De andere AirPod zou vervolgens live laten horen wat de microfoon van de verstopte AirPod oppikt. Metro vond tientallen video’s die dit claimen en die zijn in totaal bijna 100 miljoen keer bekeken. De veronderstelde truc werkt niet en is ook geen nieuwe truc, zoals veel video’s beweren.

Het gaat om de functie live luisteren die al sinds 2020 in iOS -het besturingssysteem van de iPhone- zit. Deze gebruikt niet de microfoon van de AirPods, maar de microfoon van de iPhone. Het verstoppen van een AirPod bij iemand die je wil afluisteren, is dus zinloos. Niet het geluid van de microfoon in de AirPod is hoorbaar, maar slechts het geluid dat de microfoon van de iPhone oppikt. Het verstoppen van een iPhone in een ruimte of zak is een stuk lastiger dan een kleine AirPod.

Het lijkt een geval van de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. Opvallend is dat niet alleen tieners op TikTok elkaar papegaaien, maar ook volwassen makers die in hun profiel claimen techexpert te zijn deze desinformatie klakkeloos overnemen. Conclusie: is een collega een AirPod die in een vergaderkamer ligt vergeten? Er is geen reden om aan te nemen dat hij je wil afluisteren.

Zelf verifiëren?

De live-luisteren functie van de iPhone gebruikt de microfoon van de telefoon om versterkt geluid door de AirPods te laten horen. Apple legt op zijn eigen site uit dat dit vooral als functie voor slechthorenden is bedoeld. Zelf verifiëren dat de AirPods-microfoon inderdaad niet gebruikt kan worden om ruimtes en mensen af te luisteren? Doe je AirPods in en volg deze stappen:

Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Bedieningspaneel’ Scrol omlaag en tik op de knop ‘Voeg toe’ naast de knop ‘Horen’ Tik op ‘Instellingen’ om de wijzigingen te bewaren. Open het bedieningspaneel van je iPhone. Tik op de knop met het oor-symbool. Zet ‘live luisteren’ aan.

Tik als de functie aanstaat op een van de microfoons onderin je AirPods. Je zult dit niet horen. Tik je echter op de onderkant van je iPhone, dan hoor je het versterkte geluid wel. Bewijs dat niet de microfoon van de AirPods, maar die van de iPhone gebruikt wordt.

En wat als iemand zijn iPhone gebruikt om af te luisteren?

Natuurlijk kan iemand wel zijn iPhone in een ruimte verstoppen om een gesprek af te luisteren. Wil je op een iPhone checken of de live-luisteren functie ingeschakeld is? Open dan het bedieningspaneel – dit kan ook als de iPhone vergrendeld is – en kijk of er bij het oor-icoontje uit bovenstaande screenshots een geluidsindicator te zien is die meebeweegt met geluid in de ruimte. Dat geeft aan dat de live luisteren-functie ingeschakeld is.