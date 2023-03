Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘BBC toont extra aflevering serie David Attenborough niet vanwege angst voor rechtse kritiek’

Volgens de Britse krant The Guardian zou de BBC een ‘extra’ aflevering van de nieuwe tv-serie van David Attenborough niet uit willen zenden. De bekende Britse televisiebioloog is vanaf deze week in zijn nieuwe serie Wild Isles, over de verschillende landschappen in Groot-Brittannië en Ierland, te zien op BBC One.

Wild Isles is een vijfdelige serie, maar volgens de makers is er een extra zesde aflevering. Daarin praat Attenborough over het verlies van natuurgebieden in Groot-Brittannië en de oorzaak daarvan. Ook zou de 96-jarige presentator het hebben over ‘rewilding’. Dat is een vorm van natuurherstel waarbij menselijke invloed wordt verminderd en de natuur zelf zijn gang gaat.

Angst voor rechtse Britse politiek

Volgens The Guardian zou de BBC deze zesde aflevering van Wild Isles niet uit willen zenden uit angst voor kritiek van de rechtse, Britse politiek op het feit dat de serie gefinancierd is door de Britse vogelbescherming en het Wereld Natuurfonds. Dit zou een vertekend beeld geven, aldus critici.

De BBC laat in een verklaring weten dat er helemaal geen zesde aflevering bestaat. Wild Isles zou altijd al een vijfdelige serie worden. Wel zegt de omroep dat er een „extra film” is die vertelt over het behoud en herstel van de biodiversiteit op de Britse eilanden. Deze is speciaal voor de eigen streamingdienst, BBC iPlayer, aangekocht. De vijf reguliere afleveringen van Wild Isles zijn hierop ook te zien.

Censureren

Caroline Lucas van de groene politieke partij vindt het niet kunnen dat de BBC de zesde aflevering van Attenborough niet wil uitzenden. „Het censureren door de BBC van een van de meest geïnformeerde en vertrouwde stemmen van het land over de natuur- en klimaatcrises is niets minder dan een onvergeeflijk verzaken van haar plicht als publieke omroep”, stelt ze. Volgens Lucas mag de BBC zich niet laten intimideren. „Deze aflevering moet gewoon worden uitgezonden.”