Oud-medewerker AIVD steelt computers, haalt uit in rechtszaal

Een opmerkelijke zaak bij de rechtbank in Zwolle vandaag. Een oud-medewerker van de AIVD bekende dat hij bij zijn voormalige werkgever tientallen computers heeft gestolen. Tegen de man is vandaag in een strafzaak 240 uur taakstraf en 8 maanden voorwaardelijke celstraf geëist. Ook een betrokken handelaar verscheen voor het hekje.

De zaak is om meerdere redenen opmerkelijk. Allereerst hamerden advocaten van de verdachten op behandeling achter gesloten deuren. De staatsveiligheid zou namelijk in het geding zijn bij een openbare behandeling van de zaak. De rechter ging daar niet in mee. De verdachte had zo zijn redenen om computers van de AIVD te stelen.

‘Door de overheid genaaid’

De rechter maakte snel korte metten met de bezwaren van de advocaten van de mannen. Niet staatsgeheimen, maar de diefstal van 102 computers en 67 beeldschermen en de heling door een tweede verdachte stonden voor de rechter centraal. De recherche kwam met ouderwets speurwerk een lek binnen de AIVD op het spoor. Bij computerfabrikant Dell was door een particulier een computer ter reparatie binnengebracht die echter geregistreerd stond als eigendom van de geheime dienst.

Als ambtenaar moest ik door een hoepeltje springen om aan de andere kant door diezelfde overheid genaaid te worden

Via een reeks tussenpersonen kwam de recherche uit bij de 42-jarige IT-medewerker Victor G. Hij werkte destijds voor de AIVD. „Als ambtenaar moest ik door een hoepeltje springen om aan de andere kant door diezelfde overheid genaaid te worden”, zei hij op de zitting. Zijn gezin is een van de vele slachtoffers in de toeslagenaffaire. Het was voor hem uiteindelijk reden om tientallen computers van de geheime dienst te verduisteren.

Administratie AIVD niet op orde?

Via handelaar Herman P. (57) kwamen die computers op de markt. Hij wordt verdacht van heling. P. liet een specialistisch bedrijf in Amsterdam enkele computers die G. aanbood onderzoeken. Daar bleek niets vreemds uit, zei hij. De man is eerder veroordeeld voor heling. Tegen hem eiste de officier van justitie veertien maanden cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk.

G. raakte door deze zaak zijn baan kwijt en heeft een regeling met de AIVD getroffen om de dienst terug te betalen. De aantallen computers en beeldschermen die hij verduisterde zijn wel lager dan de getallen die het OM noemt, stelde hij. Dat het makkelijk is om computers bij de geheime dienst te stelen, riep wel vragen op. „De overige goederen zijn blijkbaar kwijt bij de AIVD en de administratie was daar niet op orde”, zei de raadsvrouw van G. De rechtbank doet op 24 januari uitspraak.