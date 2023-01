Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarvoor staat de ‘i’ in iPhone en iPad? Dit antwoord gaf Steve Jobs

iMac, iPhone, iTunes, iPod, iPad, de lijst met Apple-producten met een ‘i’ aan het begin is lang. Maar die zou nog langer kunnen zijn, ware het niet dat sommige recente producten die Apple uitbrengt juist niet die letter aan het begin hebben staan. Denk aan de Apple Watch of AirPods. Dat doet afvragen: waar komt die ‘i’ vandaan en wat betekent het? En waarom hebben sommige producten die letter wel en andere niet?

Apple heeft een lange traditie van producten die beginnen met de herkenbare letter. Al in 1998 introduceerde het merk de iMac, een desktopcomputer. En daarna kwamen de iPod (2001), iTunes (2005), iPhone (2007) en iPad (2010). Het zorgde al met al voor een aantal memorabele Apple-reclames. En die ‘i’, die moet wel voor iets heel belangrijks staan, zou je denken.

Dit betekent de ‘i’ in iPhone, aldus Steve Jobs

Toch weet lang niet iedereen wat die letter precies betekent. Is het internet? De ‘i’ van ik? Of is het gewoon een grappige truc om herkenbaarheid te genereren? Steve Jobs gaf bijna 25 jaar geleden zelf het antwoord op de vraag toen hij de eerste iMac introduceerde. En spoiler alert: het is misschien niet helemaal wat je verwacht.

De ‘i’ staat voor vijf Engelse woorden die met die letter beginnen en iets over de functie van de apparaten vertellen. Dat zijn: internet, individual, instruct, inform en inspire. Oftewel: het internet, individueel, instrueren, informeren en inspireren. Zo, kun je met die kennis weer indruk mee maken op je vrienden.

Maar waarom dan geen ‘i’ bij Apple Watch en Apple TV?

Maar dan zou je je kunnen afvragen: als zoveel Apple-producten de ‘i’ voor hun naam hebben staan, waarom heet de Apple Watch dan niet de iWatch? Als Apple z’n traditie wil voortzetten, zou dat de logische keuze zijn. Dat is ook wat iedereen dacht dat het product zou heten, toen die in 2015 werd aangekondigd.

Maar nee, het werd de Apple Watch. Zonder ‘i’ dus. De reden daarvoor blijkt dat andere horlogemakers Apple voor waren. Die hadden de naam ‘iWatch’ al geclaimd. Apple kon het horloge in onder andere Amerika, Engeland, Zwitserland en China niet iWatch noemen, omdat dat een inbreuk in een handelsmerk zou zijn.

Hetzelfde geldt voor de Apple TV. Er was al een tv-netwerk met de naam ‘iTV’. Apple wilde geen dure licentieovereenkomst of een lange juridische strijd aangaan vanwege de naam.