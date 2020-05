Sexting populair, een op de vijf verstuurt herkenbare naaktfoto’s

Sexting in coronatijd is populair. En van alle Nederlanders die weleens aan seksueel getinte berichten of beelden van zichzelf via zijn telefoon verzendt, verstuurt één op de vijf een foto waarop hij of zij duidelijk herkenbaar in beeld is.

Van de vrouwen geeft 30 procent aan weleens te sexten, van de mannen 40 procent. Dat blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl dat Nederlanders vroeg naar hun sextinggedrag in deze coronatijd.

Sexting wordt vaak gezien als ‘the next best thing’ als fysiek afspreken niet mogelijk is. De toename in het aantal seksuele tekstberichtjes lijkt mee te vallen, maar het is vooral seksueel beeldmateriaal dat vaker wordt gestuurd. Het gaat hierbij met name om mensen die voorheen ook al aan sexting deden; deze groep is actiever geworden.

Risico’s

Het merendeel van de Nederlanders is wel op de hoogte van de risico’s van sexting, blijkt uit het onderzoek. Meer dan de helft van alle Nederlanders stuurt bewust geen herkenbare beelden als ze zich met sexting bezighouden (56 procent). Dit geldt met name voor sextende vrouwen: 74 procent.

Ook mensen die wel herkenbare beelden delen, gaan er in sommige gevallen veiliger mee om: 16 procent neemt extra beveiligingsmaatregelen. Met behulp van bijvoorbeeld een speciale foto-app beschermen zij zich tot op zekere hoogte tegen kwaadwillenden.

Ongewenst

Sexting gebeurt echter niet altijd met wederzijdse instemming. Meer dan de helft van de vrouwen geeft bijvoorbeeld aan dat ze weleens foto’s van het mannelijk geslachtsdeel ontvangen. In totaal gaat het om 53 procent van de vrouwen die zeggen weleens een ‘dickpic’ te hebben ontvangen. Vrouwen in de verschillende leeftijdscategorieën ontlopen elkaar hierin niet veel; van de 16-29 jarigen heeft 55 procent weleens zo’n foto ontvangen, bij 30-39 jarigen gaat het om 47 procent en bij de 40-49 jarigen betreft het 54 procent.

De mannen is ook gevraagd of zij weleens een dickpic hebben verstuurd; één op de vijf mannen antwoordt hier bevestigend op. Bij de jonge mannen (16-29 jaar) zegt maar liefst 29 procent weleens zo’n foto te hebben gestuurd.

Wanneer het versturen van een seksueel getint bericht als ongewenst wordt ervaren, kan dit in sommige gevallen ook beschouwd worden als seksuele intimidatie. Op social media spreken vrouwen de laatste jaren hun ongenoegen veelvuldig uit over de sextingpraktijken van sommige mannen.

