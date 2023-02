Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel mensen verrast door de sneeuw: ‘Waar is die zon? ‘Ut’ moet niet gekker worden’

Die witte dingetjes in de lucht bleken vanmorgen toch echt te zijn wat je dacht: sneeuw. Veel Nederlanders blijken verrast door de plotselinge sneeuwval, want richting de lente was toch zonnig weer voorspeld? Twitter stroomt vol met witte plaatjes en -filmpjes.

„Op veel plekken is het bewolkt en in het westen valt soms wat lichte regen of natte sneeuw”, meldde weerdienst Weeronline vanmorgen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. „Vanuit het oosten breekt op steeds meer plaatsen de zon door. De komende dagen is het droog met eerst veel zon. In het weekend neemt de buienkans toe en daarbij stijgt de kans op winterse neerslag.” De laatste winterse taferelen in Nederland dateren al weer van begin december.



Het lijkt erop dat het winterweer ook in Maart nog even nog even doorgaat. Vanaf zondag kans op sneeuw en nachtvorst, waarbij de temperatuur blijft steken bij een graad of 5/6. #winter #sneeuw #kou pic.twitter.com/tFFzzi4t42 — weervolger (@Weerliefhebber) February 28, 2023

Hele winter geen sneeuw, op de valreep alsnog

Vooral in het westen van het land kwam de sneeuw vanmorgen bij een temperatuur net boven het vriespunt naar beneden dwarrelen. Vanmiddag kan in het zuidwesten nog wat (natte) sneeuw vallen. Het KNMI gaf vanmorgen in Noord- en Zuid-Holland code geel af omdat het glad kan zijn. „Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden”, meldde de weerdienst.

De natte sneeuw zorgt volgens Weeronline nergens voor een sneeuwlaag van betekenis. Op de meeste plaatsen valt regen, maar over een smalle strook valt ook wat natte sneeuw. Op plaatsen waar het iets intensiever sneeuwt, zakt de temperatuur net boven het vriespunt en blijft de sneeuw dus ook even liggen. „Dit is met name op grasvelden en autodaken het geval”, stelt Weeronline.

Rond 10.00 uur viel vooral in de regio Delft en Rotterdam (natte) sneeuw. Aan zee kan de komende uren ook een vlok natte sneeuw vallen. Rijkswaterstaat roept automobilisten op extra alert te zijn en hun rijstijl aan te passen aan de omstandigheden. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het oosten droog en verdwijnt de gladheid, voorspelt het KNMI.

Ook op Twitter sneeuwt het

Wie de site van Weeronline vanmorgen opende, las ‘schiet de lente uit de startblokken?’ Nou, niet dus. De weersvoorspellers blikken natuurlijk vooruit, maar het was even bijzonder om te zien, als je vervolgens naar buiten keek en witte vlokken zag dwarrelen. Het levert op Twitter mooie sneeuwbeelden op, waarbij veel mensen meldden verbaasd te zijn. Zijn hadden zo eind februari echt geen sneeuw meer verwacht. ‘Ut’ moet niet gekker worden, liet Martine bijvoorbeeld weten.



Ut moet nie gekker worden… ❄️ #sneeuw pic.twitter.com/E3oimKLCdQ — Martine van de Velde (@Typotini) February 28, 2023

Kijk (en geniet, of baal) van wat mensen hebben gepost over de sneeuw in Nederland op 28 februari. Enne, oh ja, in de jaren tachtig was er rond deze tijd ‘gewoon’ een Elfstedentocht.



Ik hoor allemaal verbazing van mensen omdat er ‘nu nog’ een paar #sneeuw vlokjes naar beneden dwarrelden, alsof het al voorjaar is! Zijn we al vergeten dat in op 26 februari (!) 1986 de veertiende Elfstedentocht werd gereden? pic.twitter.com/adRZZYHzKy — Don Henrique Minister van Twit. (@HenryJP5) February 28, 2023



Het begint al een beetje wit te worden op de plek bij de Reeuwijkse Plassen waar ik onlangs te water ging in het kader van koudwaterzwemmen. #sneeuw pic.twitter.com/K9vuppweLg — Maarten Molenaar (@maartenmiller) February 28, 2023



#sneeuw #walcheren doe je de gordijnen open, zie je dit 🤩 Voor iedereen een wonderschone dinsdag #genietvanjedag pic.twitter.com/39GwnqiZGQ — Kaat kookt (@Kaat123en4) February 28, 2023



