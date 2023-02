Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Straks betaald abonnement op Instagram en Facebook voor een blauw vinkje

Naast Twitter, komt nu ook Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, met betaalde abonnementen. Met dit abonnement kunnen gebruikers hun account verifiëren, oftewel een blauw vinkje achter hun accountnaam krijgen. Het kost je alleen 11,99 euro per maand én je moet meer persoonlijke informatie opgeven.

Meta-topman Mark Zuckerberg kondigde gisteren het nieuws aan. Het nieuwe abonnement, dat Meta Verified gaat heten, laat gebruikers hun account verifiëren met een ‘overheids-ID’. Het blauwe vinkje zal de gebruiker beschermen tegen identiteitsdiefstal, je bereikt een groter aantal volgers en je krijgt directe toegang tot klantondersteuning.

Het blauwe vinkje kost je wel 11,99 euro per maand en voor Applegebruikers is dat zelfs 13,99 euro. Apple rekent namelijk dertig procent commissie op betalingen in iOS-apps.

De Meta Verified is volgens Mark Zuckerberg vooral gericht op influencers en andere contentmakers die hun social media gebruiken als businessmodel. Naast de hoge prijzen van de abonnementen, hebben gebruikers ook kritiek op de persoonlijke informatie die vereist is voor het krijgen van een blauw vinkje.

Twitter hoorde eind vorig jaar dezelfde kritiek. Toen werd de zogenaamde Twitter Blue geïntroduceerd. Naast een blauw vinkje krijg je op dat platform ook eerder toegang tot nieuwe functies, zoals ‘tweet bewerken’. Het betaalde abonnement is in vijftien landen beschikbaar, maar nog niet in Nederland. Voor Twitter Blue betaal je in de Verenigde Staten acht dollar per maand, maar de prijzen verschillen per land.

Nieuw inkomstenbron

Elon Musk, de eigenaar van Twitter, kondigde begin dit jaar aan dat er een duurdere versie van Twitter Blue geïntroduceerd zou worden. Met dit duurdere abonnement kunnen de gebruikers reclamevrij door het platform heen scrollen. Volgens Musk kwamen advertenties te vaak voor en waren ze te lang. Twitter is voor het grootste deel afhankelijk van de advertenties, maar Musk probeert met het blauwe vinkje-abonnement een nieuwe inkomstenbron voor het platform te bedenken.