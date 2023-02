Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Avatar: The Way of Water vaart Titanic voorbij met historische cijfers

James Cameron heeft het voor elkaar gekregen. Avatar: The Way of Water is de top drie grootste films aller tijden binnengestormd, ten koste van zijn eigen werk: Titanic. Een lucratieve stoelendans.

Er waren eigenlijk maar twee opties: Avatar: The Way of Water kon enkel één van de grootste successen of één van de grootse flops uit de filmgeschiedenis worden. James Cameron legde met zijn ambitieuze plannen de lat belachelijk hoog: The Way of Water kon enkel break-even draaien en vervolgfilms veiligstellen door één van de grootste films aller tijden te worden.

Avatar: The Way of Water verslaat Titanic

Toch heeft de filmmaker het voor elkaar gekregen. Opnieuw. De top tien films met de grootste omzet aller tijden begint namelijk een James Cameron-feestje te worden, vooral als je naar de top vijf kijkt. Ken je die meme van Spider-Man dat Peter Parker naar zichzelf aan het wijzen is? Dat, terwijl de 68-jarige regisseur op een berg van miljarden dollars danst.

Sterker nog, Avatar: The Way of Water heeft een andere gigant van Cameron verslagen. Titanic is sinds afgelopen weekend niet langer de op twee na grootste film aller tijden. The Way of Water heeft die plek ingenomen met een voorlopige bioscoopomzet van 2.2433 miljard dollar. Voor Titanic is de teller blijven steken op 2.2428 miljard dollar.

Welke films volgen?

De nieuwe Avatar moet enkel nog twee andere films voor zich dulden. Op de tweede plek staat Avengers: Endgame, met 2.7 miljard dollar. Op de eerste plek staat… de eerste Avatar, met 2.92 miljard dollar. Nog een flink gat, maar onze collega’s van Manners zagen gisteren met eigen ogen hoe The Way of Water na twee maanden nog steeds zalen kan vullen. En dan heeft de originele Avatar zelfs rereleases gehad in de afgelopen dertien jaar. The Way of Water is nog lang niet klaar.

Plus: naast Endgame is James Cameron op dit punt met zichzelf aan het stoelendansen. De beste man heeft de grootste, de op twee na grootste en de op drie na grootste film aller tijden op zijn cv staan. Een absurde prestatie, die wellicht nooit meer geëvenaard zal gaan worden, zeker nu bijvoorbeeld het Marvel Cinematic Universe aan het struikelen is over zijn eigen ambities.