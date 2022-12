Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oranjewinter-mannen maken gehakt van ‘na-aap Sint’ Jan Slagter: ‘Pijnlijk’

Talpa-directeur Marco Louwerens krijgt ieder jaar de lachers op zijn hand als hij aan tafel bij de Vandaag Inside-heren in de huid van de goedheiligman kruipt. Dit jaar lagen kijkers opnieuw dubbel om Louwerens als zuipende en rokende Sinterklaas. Op1 besloot dit beproefde recept klakkeloos te kopiëren met Jan Slagter in de hoofdrol, maar sloeg de plank volgens kijkers finaal mis. Nadat zo’n beetje iedereen op Twitter en in de mediawereld Slagter al hadden afgekraakt, was het gisteravond de beurt aan de mannen van VI, of tijdelijk De Oranjewinter, zelf om onverbloemd hun mening over het optreden te geven.

Kijkers spraken eerder over „plaatsvervangende schaamte” en „tenenkrommende televisie”. Veel mensen zagen parallellen met De Oranjewinter. „Dus op de redactievergadering van Op1 hebben ze zitten denken, hoe krijgen we die kijkcijfers weer omhoog? Toen zijn ze bij De Oranjewinter gaan kijken. ‘Kom, dat doen we ook!’” Volgens mediajournalist Mark Koster is Slagter ‘jaloers’ op de mannen van Vandaag Inside.

Derksen in Oranjewinter: ‘Ik heb niet één goede reactie gelezen’

In De Oranjewinter (VI in een oranje jasje) kwam het onderwerp uiteraard ook ter sprake. „Dat was erg leuk hè?”, zegt Johan Derksen met gevoel voor sarcasme. „Wel wat oud zeer daar, had ik het idee”, denkt vaste tafelgast Özcan Akyol. „Die moest even zijn gram halen. Werd ook niet echt gewaardeerd had ik de indruk.”

Derksen: „Ik heb niet één goede reactie gelezen op het optreden van Jan Slagter.” „Was dat Jan Slagter?”, grapt Akyol. „Het was een beetje pijnlijk”, vindt René van der Gijp. Akyol: „Ik heb het alleen gelezen, niet gezien, maar ik begreep dat het niet werd gewaardeerd.”

Nadat de „beste grap van Slagter” als ‘na-aap Sint’ wordt getoond, zegt Derksen droogjes: „Dat is over de grond kruipen van het lachen daar.” „Kom er maar eens op”, zegt Genee. Van der Gijp is genadeloos: „Het komt niet vaak voor dat iemand die op die leeftijd is tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen.” „Ik ken er nog één”, zegt Derksen grappend. Gijp gaat verder: „Die man is ook een beetje in zijn eigen grootheid gaan geloven natuurlijk hè.” Dat vindt Genee ook. „Die man denkt dat hij alles kan”.

„Hij denkt dat hij een soort fenomeen is geworden, die Jan”, denkt ook Derksen. Toch heeft ‘de snor’ ook nog wat aardige woorden over voor Slagter. „Het is helemaal niet zo’n onaardige kerel als je hem treft.” „Als je maar met hem meepraat, toch?”, zegt Genee. „Ik tref hem weleens als we buiten staan te roken en dan is het geen onprettige man”, vertelt Derksen. Dat verbaast Genee niet: „Zelfde leeftijd ongeveer, zelfde denkbeelden, dan krijg je dat.”

Je kunt Oranjewinter hieronder terugkijken of via KIJK.