Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spotify Wrapped is terug, maar wat verdienen artiesten per stream?

Graag of niet: Spotify Wrapped 2022 is hier. Dat betekent direct ook dat je overal wordt geconfronteerd met de hoeveelheid muziek die je vrienden hebben geluisterd. En niet alleen met de hoeveelheid. Je weet ook meteen welke podcasts zij luisteren, welk nummer zij het meest hebben gehoord het afgelopen jaar en ook wie hun favoriete artiesten zijn. Maar waarom doet Spotify dit eigenlijk? En wat houden de artiesten die de lijsten domineren over aan al die streams?

De één kijkt er ieder jaar weer naar uit, terwijl de ander zich mateloos stoort aan alle Instagram-stories gevuld met Spotify-hitlijsten. De streamingsdienst begon in 2008, heeft momenteel een marktwaarde van zo’n 15 miljard euro en telde in oktober van dit jaar 456 miljoen actieve gebruikers. En die weten ze handig in te zetten.

De start van Spotify Wrapped

Deze campagnestunt werd in december 2016 voor het eerst in het leven geroepen. Met succes; in 2019 ging Spotify in gesprek met Forbes over Spotify Wrapped en de cijfers logen er niet om. In de eerste week van december 2019 werden de hitlijstjes door 60 miljoen gebruikers bekeken.

Volgens June Sauvaget, global head of product marketing van Spotify, zorgt de campagne voor een FOMO-effect. Het resultaat daarvan? Nieuwe gebruikers worden verleid om ook gebruiker te worden van het platform. En een flink bereik, dat heeft de campagne in ieder geval. Op Twitter werd Spotify Wrapped in 2019 in 1,2 miljoen posts genoemd en ook op dit moment is #spotifywrapped nummer één trending op Twitter.

Wat verdienen artiesten per stream?

Maar wat houden de artiesten eigenlijk over aan het feit dat zij miljoenen keren worden beluisterd via Spotify? Hoewel het platform zelf geen exacte informatie vrijgeeft over wat zij betalen per stream, zijn er wel berekeningen gemaakt. Ook is er wel eens informatie naar buiten gekomen van klagende muzikanten. Gemiddeld zou het gaan om een bedrag tussen de 0,003 euro en 0,004 euro per stream. Per duizend streams komt dat neer op zo’n 3,50 euro. Niet echt een vetpot als kleinere artiest.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

BTS is the 5th most streamed artist globally on Spotify in 2022. #SpotifyWrapped They are the most streamed group. pic.twitter.com/n7CWxwXmFx — BTS Charts (@btschartdata) November 30, 2022

Laten we de boel even van iets dichterbij bekijken. In de tweet hierboven zien we de meest beluisterde artiesten op Spotify in 2022 wereldwijd. Bad Bunny kon het afgelopen jaar rekenen op 18,5 miljard streams. Op zijn hielen zaten Taylor Swift, Drake, The Weeknd en BTS.

Dit verdiende Bad Bunny

Ervan uitgaande dat duizend streams 3,50 euro zou opleveren, dat kunnen we na een snelle rekensom concluderen dat Bad Bunny een kleine 65 miljoen euro heeft verdiend aan Spotify.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

we had 406,000 unique listeners on spotify last month. we cannot afford to pay ourselves a wage anymore. happy wrapped, everybody. — Stars (@youarestars) December 1, 2021

Dat is natuurlijk een flink bedrag. Maar niet alle artiesten kunnen natuurlijk spreken van dezelfde hoeveelheid streams als de best beluisterde artiest ter wereld. Heb je nét wat minder fans, dan levert het platform je niet al te veel op. Althans, als artiest zijnde. Bij Spotify klotst het geld tegen de plinten en met Wrapped laat de dienst zijn gebruikers nog ‘gratis’ reclame maken ook.