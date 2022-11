Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klokken van Big Ben na vijf jaar en 92 miljoen euro vandaag weer te horen

Het duurde vijf jaar en kostte ruim 90 miljoen euro, maar vanaf vandaag luiden de klokken van de Big Ben weer ieder kwartier. Om 12.00 uur Nederlandse tijd galmde het geluid van de beroemdste klok ter wereld sinds lange tijd weer door de straten van Londen.

De klokken waren voor het laatst te horen in 2017. Toen verzamelden zeker duizend mensen zich bij de toren om naar de laatste slagen te luisteren. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het vier jaar stil zou zijn rondom het parlementsgebouw in Londen, maar de renovatie van de Big Ben duurde uiteindelijk vijf jaar omdat de werkzaamheden tijdens de coronapandemie maandenlang stil lagen.

Klok van 13,7 ton

Vanaf vandaag is de toren weer helemaal uit de steigers en kunnen inwoners van Londen weer rekenen op een klokkenspel dat ieder kwartier te horen is. Het carillon van vier klokken zal elk kwartier luiden en de Big Ben zelf, met een klok van 13,7 ton ieder uur.

De restauratie van de Elizabeth Tower, zoals Big Ben eigenlijk heet, kostte bijna 80 miljoen pond (ongeveer 92 miljoen euro). Het kostte uiteindelijk bijna drie keer zoveel als van te voren begroot was. Duizenden onderdelen moesten gereinigd worden en niet alleen het uurwerk werd opgeknapt. Ook het dak en de muren van de wereldberoemde toren kregen een opknapbeurt en het gebouw is sinds kort voorzien van een lift.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Big Ben is back, the bongs permanently restored from today. 📺Watch what happened when I went behind the scenes on the work: https://t.co/MLyuEUrI7g pic.twitter.com/aI7ctvPm1u — Matt Chorley (@MattChorley) November 13, 2022

Big Ben op Remembrance Sunday weer te horen

De Britten hebben een speciale dag uitgekozen om de klok weer in werken te stellen. Het is vandaag namelijk Remembrance Sunday, dat is de dag dat het Verenigd Koninkrijk slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en later conflicten herdenkt. Om 11.00 uur (12.00 uur Nederlandse tijd) sloeg de Big Ben daarom elf keer om het van twee minuten stilte aan te kondigen.

Vanaf volgend jaar kunnen toeristen de 96 meter hoge toren voor het eerste van binnen bekijken. Dat was tot nu toe niet mogelijk voor toeristen. Alleen inwoners van het Verenigd Koninkrijk mochten binnen kijken.