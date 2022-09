Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De iPhone 14 komt eraan, maar waar staat de ‘i’ eigenlijk voor?

De iPhone bestaat alweer vijftien jaar en de iPhone 14 wordt volgende week (7 september 2022) gepresenteerd. Op 29 juni 2007 verscheen de telefoon voor het eerst op de Amerikaanse markt. Inmiddels is de smartphone net zo ingeburgerd als een tostiapparaat. Maar wat is eigenlijk de betekenis van de ‘i’? En dan hebben we het niet over de laatste letter van tosti, maar over de eerste letter van Apple-producten.

Vermoedelijk heb je er al die tijd wel bij stilgestaan dat je een iPhone in je handen had, maar heb je nooit nagedacht over de betekenis van de ‘i’. Steve Jobs had wel degelijk een gedachte achter de eerste letter van iPhone, iPad, iPod, iTunes en andere apparaten van Apple.

Van iMac tot iPhone

De ‘i’ werd door Apple voor het eerst gebruikt in 1998, toen de iMac werd gelanceerd. Daarop volgde een reeks producten en diensten die allemaal met de negende letter van het alfabet begonnen. Dat was dan ook de reden dat er vanuit werd gegaan dat de smartwatch van Apple iWatch zou komen te heten. Veel mensen denken dat nog steeds, maar het is gewoon de Apple Watch.

De betekenis van de ‘i’ in Apple-producten

Hoe dan ook: de ‘i’ van Apple staat niet alleen voor internet, wat misschien het eerst bij je opkomt als je erover gaat nadenken. Het is wel één van de vijf betekenissen. „De ‘i’ stamt af van het huwelijk tussen de opwinding van het internet en de eenvoud van de iMac”, zei Steve Jobs tijdens de presentatie van die computer.

De vijf betekenissen van de ‘i’ in iPhone en andere Apple-devices zijn internet, individual, instruct, inform en inspire. Altijd leuk om te gebruiken als quizvraag. Hieronder zie je de uitleg van Steve Jobs zelf.

Steve Jobs mag er dan niet meer zijn, de iPhone blijft zich nog altijd doorontwikkelen. Zo kun je de slimme telefoon straks bijvoorbeeld gebruiken als intelligente autosleutel. Lees hier meer over de laatste ontwikkeling van Apple.