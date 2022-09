Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Op vakantie gaan met een baby heeft een hoop veranderd aan mijn stress rondom het inpakken’

Columnist Japke Janneke (31) is dol op hardlopen en wielrennen én is moeder van zoontje Len (7 maanden). Samen met haar vriend Kai woont ze in Haarlem. Voor onze collega’s van Famme schrijft Japke Janneke iedere twee weken een eerlijke column over alles waar ze tegenaan loopt in het moederschap. Die column plaatsen we ook hier.

„Ik herinner me nog de vakanties samen met m’n vriend. Hebben we alles mee? Ben ik echt niks vergeten? De stem van m’n moeder hoorde ik altijd nog in m’n achterhoofd: ‘Zolang je je paspoort en geld maar bij je hebt. Alles is te koop!’

Inpakstress 2.0

En tsja, het is ook wel een geruststellende gedachte, want meestal is dat ook zo. Op bijna alle vakantiebestemmingen kon je de vergeten items bijkopen. Toch kon ik behoorlijke stress ervaren of ik al m’n leuke outfits wel mee had. En die ene leuke bikini? Zit echt alles in m’n tas?

Dit was duidelijk vóórdat ik zelf moeder werd. Op vakantie gaan met m’n zoontje van zeven maanden heeft een hoop veranderd aan mijn stress rondom het inpakken. Er valt in ieder geval weinig meer te stressen over m’n eigen outfits. Van die ene bikini of dat leuke jurkje gaat het nu over genoeg voeding, luiers, zijn favoriete speentjes en slaapzak.

Met zes weken naar België en met zeven weken naar Italië

M’n vriend en ik houden ervan om op pad te gaan. Dit deden we al veel voordat we Len kregen. Toen we fantaseerden over ons kindje, beloofden we elkaar dat we het zouden blijven doen. En dat is gelukt! Zo hebben we Len meteen in z’n eerste weekjes op deze wereld overal al mee heen genomen. Na zes weken vierden we oud en nieuw met vrienden in België en een week later reden we naar het noorden van Italië om daar ruim twee weken te verblijven met een baby van pas acht weken. Al gauw volgde er een weekje wintersport in het buitenland en ook in april stapten we met een vijf maanden oude baby voor het eerst in het vliegtuig. Echt bang om op pad te gaan, zijn we in ieder geval niet.

Inmiddels hebben we rond het inpakken dan ook een fijne routine gevonden. Zo maakten we in januari een inpaklijst voor Len en deze vulden we constant aan. Inmiddels is de lijst lang en die tassen met bikini’s voor mezelf zijn gedegradeerd tot onderaan de streep.

Wat draagt een baby van zeven maanden eigenlijk in de zomer?

Begin juni begon ik weer driftig met inpakken. Er stond namelijk opnieuw een reis gepland. Deze keer gaan we voor een langere tijd naar Italië met Len. Van daaruit gaan we deels werken én natuurlijk ook een beetje vakantie vieren. Omdat we geen idee hebben hoelang we exact zullen blijven, is het inpakken ook wat minder gemakkelijk. Daarnaast is het voor het eerst echt warm voor Len. Wat draagt een baby van zeven maanden eigenlijk in de zomer? Hoeveel zwemluiers heeft hij nodig en hoeveel hydrofielen gebruiken we tegenwoordig nog? En wat doen we met zijn voeding? Hoeveel pakken anti-reflux sla ik in?

Dan hoor ik weer de stem van m’n eigen moeder. ‘Ook de kinderen in Italië hebben luiers en voeding nodig.’ Die gedachte verlicht meteen m’n inpakstress. En tsja, die leuke bikini? Misschien moet ik die in Italië ook maar gewoon kopen.”