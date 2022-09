Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het beste van Netflix: 5 nieuwe films en series die in week 35 uitkwamen

HBO Max en Amazon halen de grote kanonnen tevoorschijn met respectievelijk House of the Dragon en Lord of the Rings: The Rings of Power. Ondertussen draait de Netflix-machine gewoon door en worden er wekelijks tientallen nieuwe films en series aan het aanbod toegevoegd. Hier is de top 5 van afgelopen week.

In week 35 een een mooie mix van speelfilms, documentaires en een zenuwslopende miniserie.

Nieuwe films en series in week 35 op Netflix

Deze week wordt de lijst aangevoerd door een ijzersterke thriller met Morgan Freeman in de hoofdrol. Ode aan een geweldige acteur die op hoge leeftijd nog lekker meedraait.

1. Along came a Spider (film)

Zelfs toen hij jong was, was hij al oud. We hebben het natuurlijk over acteur Morgan Freeman. De beste man brak pas door in Hollywood toen zijn haar al bijna wit was. Dertig jaar later schittert hij nog steeds op het grote doek. In Along Came a Spider (2001) genieten we weer van die jonge oude Morgan Freeman. Het verhaal gaat over de dochter van een senator die is ontvoerd van school. Aan detective Alex Cross (gespeeld door Morgan Freeman) de zware taak het meisje heelhuids terug te vinden.

2. I Came By (Original Film)

Een jonge graffitikunstenaar bekladt huizen van rijke stinkerds met zijn spuitbussen. Dat is natuurlijk vragen om moeilijkheden. Die volgen ook snel wanneer hij per ongeluk een donker geheim ontdekt in een verborgen kelder van een voormalig rechter. Hiermee brengt hij niet alleen zichzelf, maar ook zijn dierbaren in gevaar. Een lekkere thriller in de lijst met films en series die je op het puntje van je stoel houdt.

3. Club América vs Club América (Original documentaire)

Voetbal is emotie. Zeker in Zuid-Amerikaanse landen, zoals Mexico, kookt de boel nog wel eens over. In Club América vs Club América volgen we de meest succesvolle en controversiële voetbalclub uit de Mexicaanse geschiedenis.

4. Devil in Ohio (Original Miniserie)

Een lijst met films en series is eigenlijk niet compleet zonder een lekkere horrorfilm. Devil in Ohio gaat over een jong meisje dat door een psychiater gered wordt uit de handen van een enge sekte. Al snel blijkt dat het niet om een onschuldig, ongevaarlijk meisje gaat. Zullen haar sektegeheimen het gezin van de psychiater kapot maken?

5. I am a Killer (Original docu)

Alweer het derde seizoen van deze ijzingwekkende documentaireserie waarin terdoodveroordeelde gevangen vertellen over hun afschuwelijke daden. I Am a Killer geeft een unieke kijk in de verwrongen geesten van veroordeelde Amerikaanse moordenaars.