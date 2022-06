Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slechte kwaliteit Formule 1-streams? Viaplay gaat klanten compenseren

Viaplay, de nieuwe dienst die in Nederland onder andere Formule 1 uitzendt, krijgt veel kritiek. Consumenten klagen over de kwaliteit van het beeld en prestaties van de apps. Het bedrijf belooft na tussenkomst van de Consumentenbond nu klanten te gaan compenseren.

Het gaat volgens Viaplay alleen om klanten ‘die daar recht op hebben’. Hoe dat precies bepaald wordt en welke compensatie er exact komt, is vooralsnog onduidelijk. Wel is er een speciaal telefoonnummer geopend waar klanten met klachten terecht kunnen.

Geld terug voor abonnees Viaplay

De Consumentenbond meldt dat Viaplay toezegt klanten te compenseren wanneer ze kunnen aantonen dat de problemen niet komen door beperkingen in het thuisnetwerk. Volgens de streaming­dienst wordt slecht beeld soms veroorzaakt door problemen in het netwerk van consumenten. Er zijn volgens Viaplay geen technische mankementen gevonden in de achterliggende infrastructuur.

De Consumentenbond stelt dat abonnees recht hebben op een financiële compensatie. Dat zou bijvoorbeeld een prijsverlaging kunnen zijn voor de periode waarin de kwaliteit achterbleef, of het kosteloos kunnen stoppen van het abonnement. In dat laatste geval krijgen klanten dan geld terug. Welke compensatie Viaplay precies wil aanbieden, is nog niet duidelijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hey @viaplaysportnl die app van jullie pleurt nog vaker uit dan t kunstgebit van mn demente opa. #kansloos #viaplayf1 — Marcoz (@locosheep078) June 18, 2022

Aanhoudende klachten tijdens Formule 1

Klanten van Viaplay klagen voornamelijk over blokken in beeld, lage kwaliteit video in het algemeen, haperingen en streams die uitvallen. Tijdens de Formule 1-races op zondag is het aantal klachten het grootst. Er wordt echter ook geklaagd tijdens live-uitzendingen van darts. Televisieprogramma Kassa besteedde een maand geleden al aandacht aan de klachten. Destijds liet de Autoriteit Consument en Markt weten in contact te staan met de Zweedse marktwaakhond. Daar werd aangedrongen op een oplossing voor Nederlandse klanten. Viaplay is een van oorsprong Zweeds bedrijf.

De Consumentenbond adviseert klanten met klachten de volgende stappen te ondernemen. Het is dan ook het makkelijkst om in aanmerking te komen voor compensatie: