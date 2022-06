Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 10 musea waar Nederlanders nog dit jaar naartoe willen

Met het lekkere weer van de afgelopen tijd moet je er misschien niet per se aan denken om naar een museum te gaan, maar er komen (volgens de voorspellingen) weer wat regenachtige dagen aan. Dan is een museum juist wél de beste optie. Een lekkere lunch of borrel erachteraan en je hebt een topdag. Maar er is zoveel keuze in Nederland, dat je door de musea de kunst niet meer ziet. Voor welk museum moet je gaan?

Gelukkig voor jou is er onderzoek gedaan naar de tien musea in ons land waar Nederlanders het liefst dit jaar nog naartoe willen. Ietwat toeristisch dus misschien, maar zeker de moeite waard. Columbus Travel, een reismagazine, voerde dit onderzoek uit onder ruim 3000 respondenten.

Populaire musea in Nederland

1. Anne Frank Huis, Amsterdam

Het museum dat is gebouwd rond het onderduikadres het Achterhuis aan de Prinsengracht 263 in Amsterdam staat met stip op één. Maar liefst 1 op de 4 Nederlanders wil dit jaar nog het Anne Frank Huis bezoeken. En ze zijn niet alleen: jaarlijks komen er ruim één miljoen mensen op af, voornamelijk uit het buitenland.



2. Kröller-Müller Museum, Hoge Veluwe

Voor de nummer twee op de lijst trekken we weg uit de stad. Het Kröller-Müller Museum in het Nationale Park De Hoge Veluwe ligt niet alleen op een heel mooie plek, de kunst is ook nog eens adembenemend. Het museum wordt ook wel het tweede huis van Vincent van Gogh genoemd, wat niet gek is met ruim negentig schilderijen en ruim 180 tekeningen van zijn hand. Het Kröller-Müller museum heeft dan ook de op een na grootste Van Goghverzameling ter wereld.

Daarnaast bevat de collectie topstukken van moderne meesters als Claude Monet, Georges Seurat, Pablo Picasso en Piet Mondriaan. Ook de bijbehorende beeldentuin, een van de grootste van Europa, is een grote publiekstrekker. Ook fijn voor met mooi weer, dus!

3. Rijkmuseum, Amsterdam

Een echte klassieker en de belangrijkste kunsttempel van ons land: het Rijksmuseum. Hier vind je echte klassiekers, zoals bijvoorbeeld De Nachtwacht. Daarnaast zijn ook Vermeer en Hals volop te zien in dit museum en vinden er wisselende tentoonstellingen plaats. Deze zomer vind je bijvoorbeeld negen beeldhouwwerken van Barbara Hepworth, een baanbrekende 20ste-eeuwse kunstenaar en internationaal rolmodel, in de tuinen van het museum.

4. NEMO Science Museum, Amsterdam

Wetenschap saai? Welnee! Bij het NEMO Science Museum, gevestigd in een opvallend kopergroen gebouw in Amsterdam, steek je de handen uit de mouwen. Je kunt allerlei leuke experimenten doen op het gebied van natuurkunde, scheikunde, biologie en gedragswetenschappen.



5. Depot Boijmans van Beuningen, Rotterdam

We maken ook een uitstapje naar Rotterdam, voor Depot Boijmans, het eerste voor het publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld. De volledige depotcollectie van Museum Boijmans Van Beuningen (ruim 151.000 werken) is opgeslagen en te bekijken in een 39,5 meter hoog, komvormig gebouw dat bekleed is met spiegelende platen. Zelfs het dak is spectaculair: tussen de bomen op het terras kijk je uit op de skyline van Rotterdam.

6. Groninger Museum, Groningen

Eén van de topattracties van de stad en de provincie Groningen is het Groninger Museum, wat zo’n 200.000 mensen per jaar trekt. Het complex bestaat uit drie grote gebouwen in het water, waar vier uiteenlopende collecties te vinden zijn. Van archeologie en geschiedenis naar bijvoorbeeld hedendaagse beeldende kunst.

7. Hermitage Amsterdam

Hermitage Amsterdam is begonnen als een dependance van de Hermitage in Sint-Petersburg. Inmiddels kun je er ook collecties van het Amsterdam Museum, waaronder beroemde zeventiende-eeuwse Hollandse groepsportretten, bekijken. Het museum is gevestigd in de Amstelhof, een prachtig complex dat meer dan driehonderd jaar als huisvesting voor bejaarden werd gebruikt.

8. Museum Voorlinden, Wassenaar

In Museum Voorlinden – dat het overigens goed doet op Instagram dankzij het speciale zwembad – vind je de grootste particuliere kunstcollectie in Nederland. Deze zogeheten Caldic Collectie bestaat uit werken van klinkende namen als Ai Weiwei, Atelier Van Lieshout, Philip Akkerman, Louise Bourgeois, Tracey Emin, Damien Hirst, Anselm Kiefer, Cindy Sherman en vele anderen.



9. De Fundatie, Zwolle

Museum de Fundatie in Zwolle is gewijd aan een collectie beeldende kunst, van de late middeleeuwen tot nu. Het gebouw is een attractie op zich: een voormalig Paleis van Justitie in neoclassicistische stijl, met een nieuwe, ovaalvormige expositieruimte op het dak.

10. Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen

In het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen maak je kennis met de leden van de Cobra-groep, een avant-gardebeweging van kunstenaars uit Denemarken, België en Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Er vinden ook wisselende tentoonstellingen over andere moderne kunstenaars plaats.

