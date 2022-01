#235 ‘Eén ding weet ik zeker: deze BH niet van mij’

De bom is gebarsten: het is uit tussen Tommy en Maud. Ondanks dat Maud gevoelens heeft voor Gio, is ze er helemaal kapot van als Tommy hun relatie verbreekt. De goedbedoelde adviezen van haar moeder maken het niet per se beter en ze besluit een flink stuk te gaan hardlopen. “Als ik hijgend de 7 kilometer bereik en mijn telefoon pak, zie ik dat ik word gebeld. Het nummer herken ik vaag ergens van. Het zal toch niet de politie zijn? Het laatste waar ik nu zin in heb, is om het gezeik van Cherry nog een keer te moeten uitleggen…”

Gelukkig: het was niet de politie die mij belde met nog meer vragen over Cherry, het was iets leukers: mijn bazin belde me om te vragen of ik zin had in een korte stedentrip van 4 dagen naar Madrid, om over te schrijven. Niks lijkt me op dit moment beter dan ver weg zijn van alle ellende in Nederland, dus voor ze uitgepraat was schreeuwde ik al zo’n beetje „JA!” door de telefoon. Ik vertrek dinsdag al! Fijn voordeel het feit dat ik heel de week bij Jessie ben gebleven is dat ik mijn koffer nog half ingepakt heb en dus niet meer heel veel hoef te doen. Alleen een paar dingen die ik echt nodig heb, staan bij Tommy. Shitzooi… Ik moét dus echt naar huis.

Ik twijfel al de hele dag of ik gewoon maar langs zal gaan of dat ik Tommy van tevoren zal bellen. Tuurlijk heb ik gewoon de sleutel, maar stel dat hij daar thuis ligt te rampetampen met een of andere sloerie om mij zo snel mogelijk te vergeten? Met dat beeld op mijn netvlies wil ik niet naar Madrid vertrekken natuurlijk. Ik besluit dus toch om hem te bellen. Hij neemt niet op, dus stuur ik hem een appje of het oké is als ik straks langskom om wat spullen op te halen omdat ik weg ga voor werk. ‘Best, ik ben toch niet thuis’, appt hij terug. Ik haal opgelucht adem. Ik ben er niet echt aan toe om nu moeilijke gesprekken te gaan voeren.

Eén groot zooitje

Als ik een paar uur later binnenkom in huis, zie ik meteen dat het Tommy geen goed heeft gedaan dat ik er al een week niet ben. Het is een groot zooitje. Op het aanrecht staat nog minimaal van drie dagen afwas, overal ligt speelgoed en als ik de slaapkamer in kom is het bed niet opgemaakt. Het doet me verdriet om het huis zo te zien, ook omdat ik me zo goed voor kan stellen hoe Tommy er verdrietig bij zit in de avond.

Met het gevoel dat er een steen in mijn maag zit, begin ik wat spullen van mezelf bij elkaar te rapen en in boodschappentassen te doen. Ook maak ik het bed op en stop ik de vaat in de vaatwasser. In een half uurtje ziet het huis er alweer een stuk beter uit. Ik weet niet of het Tommy goed zal doen, of dat hij er juist boos van wordt, maar ik kan het niet aanzien.

Mijn telefoon gaat: het is Gio. Ik heb hem al best lang niet gesproken. Even twijfel ik, maar ik ben toch alleen dus ik besluit op te nemen. Als ik zijn stem aan de andere kant van de lijn hoor, voel ik naast die steen in mijn maag ook weer de vlinders rondzwermen. Wat zit een mens toch raar in elkaar… Ik vertel Gio eerlijk dat het uit is met Tommy, al laat ik even achterwege dat hij degene is die het heeft uitgemaakt. Dat maakt verder ook niks uit voor het verhaal toch? Ik kan duidelijk aan Gio horen dat hij blij is met het nieuws.

Nadat we een tijdje met elkaar gepraat hebben, vraagt hij me of ik zin heb om binnenkort iets samen te gaan drinken. “Of misschien heb je wel zin om iets leuks te doen? Ik denk dat als je terug bent uit Madrid er wellicht wel weer wat meer mogelijk is qua maatregelen.” Zodra hij de date oppert begint mijn hart sneller te kloppen. “Lijkt me leuk!” reageer ik enthousiast en ik voel mijn wangen rood worden.

Deze bh is niet van mij…

Terwijl ik verder bel met Gio merk ik hoe makkelijk het tussen ons gaat. We praten honderduit en ik besef wat ik de afgelopen maanden gemist heb bij Tommy. Tommy was vaak chagrijnig en druk en hoewel hij hartstikke lief is, miste ik een beetje de genegenheid die ik nu wel krijg van een ‘nieuw’ persoon. Gio is zo vrolijk! Hij onthoudt alles wat ik zeg en ik merk gewoon echt dat hij het leuk vindt om met me te praten. En heel gemeen misschien, maar het feit dat Gio geen kinderen heeft vind ik ook niet bepaald erg. Ik ben nog zo jong! Ik heb gewoon nog niks met kinderen. Ja met mijn pasgeboren broertje, maar ook niet langer dan een uurtje of drie achter elkaar…

„Ben je bijna klaar daar in huis?”, vraagt Gio. Ik grinnik. „Bijna”, antwoord ik. „Ik moet alleen nog spullen uit de badkamer pakken, hoezo?” Ik pak mijn watjes en dagcrème uit het badkamerkastje, terwijl Gio aan me vraagt of ik zin heb om anders zo al wat te gaan drinken bij hem thuis. „Lijkt me leuk!” antwoord ik terwijl ik mijn hart voel exploderen. Maar dan zie ik aan de hoek van de douche een bh hangen. Het bloed trekt weg uit mijn gezicht. Haperend zeg ik snel tegen Gio dat ik hem zo terug bel. Dan hang ik op en grijp de bh. Eén ding weet ik zeker: deze is niet van mij. De cupmaat is enorm en ik zou nooit voor dit model kiezen. Shit… Zou Tommy toch al iemand anders hebben?!

Maud is een 23-jarige studente die houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift en heeft een vriend, Tommy, waar ze mee samenwoont op de Zuidas. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.