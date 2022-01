Sciencefiction in het echt: het Amerikaanse lab waar ze mensen invriezen na de dood

Heb je ooit gehoord van cryonisme? Mensen die klinisch dood zijn verklaard, laten zich dan invriezen. Waarom? Omdat ze wellicht in toekomst weer tot leven kunnen worden gewekt. Het klinkt heel erg sciencefiction, maar het bestaat toch echt. In een Amerikaans lab worden de lichamen bewaard.

De BBC maakte een reportage over cryonisme. In de huidige tijd worden mensen doodverklaard omdat doktoren hen niet meer kunnen helpen. Maar volgens dokter Max More „zijn ze niet daadwerkelijk dood. Bijna alles leeft nog. Dat is ook de reden dat orgaandonatie bestaat.”

Lichaam invriezen na de dood

More werkt voor de Amerikaanse onderzoeksinstelling Alcor, het grootste onderzoeksbureau dat zich bezighoudt met cryonisme. Volgens hem moet men het leven van deze mensen niet opgeven. „Overhandig het lichaam aan ons. Wij beschermen de cellen en bewaren de lichamen op extreem koude temperaturen.” In de hoop dat deze mensen in de toekomst, met nieuw ontwikkelde technologieën, nieuw leven kunnen krijgen.

Het cryonisme is een wetenschappelijk experiment. More legt uit dat technieken met de jaren innoveren. In grote stalen vaten slaat het bedrijf de lichamen op, met een temperatuur van -196 graden. More noemt het opslagmateriaal „grote, dure thermoflessen”. Sommigen kiezen ervoor om alleen hun brein in te vriezen. Waarom? Omdat de lichamen door ouderdom in slechtere conditie zijn. Het brein blijft dan intact voor de toekomst.

Ingevroren in een lab

Hoe je een lichaam invries-klaar maakt? De Alcor-onderzoekers wachten op een legale doodverklaring van een arts. Daarna gaat het lichaam in een ijsbad. De wetenschappers houden de bloed- en zuurstofcirculatie op gang en de patiënt krijgt medicatie toegediend om de cellen te beschermen. Volgens More is dit dezelfde procedure als bij orgaandonatie. Daarna kan het vriesproces beginnen. De hartaderen worden aangesloten op een pomp- en koelsysteem. Het bloed gaat uit het lichaam en wordt vervangen door een medisch antivries-middel. Dat houdt volgens More alle cellen op z’n plek.

Wereldwijd werden 500 mensen ingevroren. Rusland, Amerika en China lopen voorop in dit soort programma’s. In 1967 werd de eerste mens ingevroren en die persoon ligt nog steeds in een tank van Alcor. Maar wetenschappers en medici zijn ook sceptisch over deze onderzoeken. Ze zijn volgens hen te veel gebaseerd op „speculaties en hoop en niet op wetenschap”. We zijn wel bekend met bijvoorbeeld het invriezen van eicellen of spermacellen. Maar volgens More is het invriezen van hele lichamen nog aan het beginstadium en heeft dit onderzoek nog tijd nodig.

Sciencefiction experiment voor de toekomst

Mocht je het invriezen na de dood overwegen? Er hangt een kostenplaatje van 200.000 dollar aan. Hersenen invriezen kost 80.000 dollar. En ook huisdieren zijn een optie. Hoewel de deelnemers aan het onderzoek volgens More divers zijn, hebben ze ook dingen gemeen. Ze zijn vaak „hoogopgeleid en avontuurlijk”. Als je namelijk het experiment aangaat, is er een kans dat je ontwaakt in een compleet nieuwe wereld. Het blijft volgens More een „gok op nieuwe technologieën”. Zelf is More ervan overtuigd dat we in de toekomst „de dood zullen verslaan”.