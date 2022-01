Bewegen tegen je lockdown-buikje: 8 simpele dagelijkse routines

Als je een paar kilo bent aangekomen tijdens de lockdown en wilt afvallen, zul je naast een effectief dieet en dagelijkse routines ook moeten bewegen. Dat is ten slotte het ‘nieuwe normaal’. Hier zijn acht makkelijk vol te houden oefeningen volgens een personal trainer. Waarbij we met klem zeggen: alleen bewegen heeft geen zin. Gezond eten is ook belangrijk.

Voor alle duidelijkheid: de onderstaande oefeningen zijn niet onderdeel van het manifest ‘bewegen als het nieuwe normaal’. De alweer wat gedateerde inhoud daarvan lees je ‘hier’.

Afvallen met 8 effectieve oefeningen

Personal trainer en gecertificeerd diëtiste Tilitha Lutterloh stelt dat je dagelijks moet oefenen en bewegen. Niet alleen tijdens het afvallen, maar ook om op gewicht te blijven. Op die manier is er een perfecte balans tussen de lichamelijke inspanning en de noodzakelijke ontspanning. Met die wetenschap in het achterhoofd deelde ze acht oefeningen om het afvallen versnellen en je helpen om je gewicht te behouden. Allemaal routines die je simpel uit te voeren en makkelijk vol te houden zijn.

1. Dierenbewegingen

Let er eens op hoe dieren hun hele lichaam gebruiken om zich voort te bewegen. Door de onderstaande bewegingen na te doen gebruik je iedere spiergroep in je lichaam. Het is daarom de ideale oefening om mee te beginnen als je wil afvallen. Hoe gek het ook in je oren klinkt, je rug, schouders, armen en bilspieren zullen je dankbaar zijn.

2. Pull-ups

Tijdens pull-ups gebruik je alle spieren in het lichaam, vooral in de rug en armen. Doordat je het hele lichaam gebruikt, verbrand je meer vet. Laat je niet ontmoedigen als je in het begin er niet in slaagt om een volledige pull-up te doen. Alleen al het proberen is al voldoende om de verbranding van de calorieën te stimuleren.

3. Hardlopen of wandelen

Hardlopen is een van de beste oefeningen als je wil afvallen, mits je gezonde heupen, knieën en een sterke rug hebt. Lutterloh suggereert dat het beter is om juist buiten te rennen. Vergeet dus heel even de loopband in de sportschool, maar zoek de natuur op. Je dwingt jezelf dan ook om meer spieren te gebruiken, bovendien maakt dat de oefening een stuk intenser. Wil je het echt goed doen, ga dan elke dag minstens 20 minuten hardlopen. Voor een extra uitdaging, kun je proberen bergopwaarts of over het te rennen. Dit helpt je om sterkere benen te ontwikkelen en zorgt voor sterkere buikspieren. Weet dat lange afstanden wandelen ook een effectieve manier van bewegen is. Ook goed voor de geest, vooral als je de natuur opzoekt.

4.Turkish Get Ups

Deze specifieke oefening helpt niet alleen vet te verbranden, maar verbetert ook je mobiliteit, stabiliteit en kracht. Turkish Get Ups vereisen een kettlebell, maar je kunt beginnen met normale gewichten.

5. Zwemmen

Heb je last van pijnlijke gewrichten of wil je juist een oefening om wat meer calorieën te verbranden, ga dan zwemmen. Zwemmen is een bijzonder goede weerstandstraining en leuk om te doen met je vrienden. Eindig met een de brost crawl op hoog tempo. Je verlaat het zwembad dan met een voldaan gevoel en een aanzienlijke hoeveelheid calorieën minder.

6. Deadlifts

Lekker bezig zijn met gewichten is een goede manier om spiermassa te kweken, maar ook om andere spiergroepen aan te spreken. Door de reguliere oefeningen af te wisselen met gewichtsoefeningen weet je zeker dat je de spieren die je anders niet zo snel zult belasten, nu wel voldoende aandacht geeft. Dat deadlifts daarnaast ook een bijdrage leveren aan het afvallen is natuurlijk mooi meegenomen. Heb je niet elke dag de tijd om een bezoek te brengen aan de sportschool, schaf dan zelf een setje gewichten aan. Op die manier kun je ook thuis lekker trainen tijdens een verloren uurtje.

7. Opdrukken

Een push-up is een van de oefeningen die je kunt gebruiken om alle spiergroepen even snel aan te spreken. Of je push-ups nu gebruikt als onderdeel van een goede warming-up of als onderdeel van je reguliere programma, ze mogen eigenlijk niet ontbreken in je dagelijkse routine als je wil afvallen. Het voordeel van de push-up is dat de variatiemogelijkheden oneindig zijn. Bekijk deze push-up variaties voor een beter performance.

8. Traplopen

Neem waar je ook kunt de trap en het liefst twee keer. Met traplopen verbrand je veel vet. Met iedere stap omhoog verbrand je 0,17 calorieën en met ieder stap omlaag en iets minder bij een stap omlaag. Tel uit je winst als je hier een oefening en dagelijkse routine van maakt. Alle kleine beetjes helpen. Lees hier meer over afvallen en traplopen.