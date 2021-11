Crimineel netwerk duikt opnieuw op, risico op phishing groeit

Begin dit jaar werd één van de gevaarlijkste online criminele netwerken uitgeschakeld. Nu lijkt het netwerk toch weer een opmars te maken.

Sinds vorige week is het cybercriminele netwerk Emotet weer actief aan het worden. Experts zijn bang dat het netwerk weer voet aan de grond krijgt. Dat zou betekenen dat de kans op phishing en digitale inbraken flink toeneemt, schrijft het AD. Opsporingsdiensten houden het netwerk in de gaten.

Phishing met Emotet

Tot een jaar geleden zorgde Emotet voor heel wat besmette computers door middel van onder andere phishing mails. Via deze mails werd er een virus naar de slachtoffers gestuurd. De mail belandde dagelijks in 100.000 mailboxen.

Dankzij deze mails was het daardoor mogelijk om jaarlijks op een miljoen computers van zowel bedrijven als particulieren in te breken. Daardoor konden er onder andere bankgegevens worden buitgemaakt. Het veelzijdige virus kon ook gijzelsoftware verspreiden, daarmee wordt je computer ‘in gijzeling’ gehouden tot je de criminelen een bedrag betaald.

Serieuze bedreiging

Afgelopen week dook het virus ineens weer op, nadat het tien maanden rustig was. Opsporingsdiensten schakelden het virus eerder uit. Dat is slecht nieuws volgens Dave Maasland van cyberveiligheidsbedrijf ESET Nederland. Hij noemt het virus de ideale achterdeur voor cybercriminelen. Daarmee is het een serieuze bedreiging voor bedrijven en Nederlanders.

Rekening leeghalen

Bij phishing word je via een link in je emailadres of in een sms naar een website geleid. Je wordt bijvoorbeeld gelokt met een rekening die nog open zou staan. Met iDeal kun je makkelijk betalen, vertelt de begeleidende mail. In werkelijkheid is de website waar je naartoe gaat niet echt. Criminelen kunnen meekijken terwijl je inlogt en maken zo je gegevens buit. Met als resultaat een lege bankrekening. De link die je krijgt, klopt vaak nét niet maar zien er echt uit.

De software van Emotet werd in 2014 ontdekt. Het werd gezien als één van de grootste online bedreigingen van het decennium. Vermoedelijk zit een bende in Oekraïne achter het netwerk.