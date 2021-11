Musical Titanic is terug, met Jordy ‘Verliefdheid is een Toverbal’ van Loon

De musical Titanic is in Nederland na twintig jaar terug (première zondag in Almere). Met grote namen als René van Kooten, maar ook een oude bekende: Jordy van Loon, je weet wel, van dat lied Verliefdheid is een Toverbal. Of hij daar nog over wil praten? Juist, want hij is er maar wat trots op.

De theaterganger zal over het algemene verhaal van Titanic van producent De Graaf en Cornelissen niet verrast zijn: enorm schip vertrekt op 10 april 1912 richting New York, botst vijf dagen later op een ijsberg, 1522 mensen overleven de ramp niet. Dat is de musical Titanic in één zin.

Jack en Rose in Titanic?

Bij velen staan van die 1522 Jack en Rose op het netvlies, de personages van Leonardo DiCaprio en Kate Winslet in de film uit 1997 (dat jaar ging de musical ook in première op Broadway in New York). Jack en Rose waren in werkelijkheid helemaal geen passagiers op de Titanic, maar wereldberoemd werden de personages met de song My Heart Will Go On van Céline Dion wel.

In Titanic zien we wel het wel en vooral wee van veel andere passagiers (arme sloebers en eerste klas-passagiers die baden in luxe), bemanningsleden en betrokkenen. Net als reder Ismay, de wanhopige kapitein Smith en schip-ontwerper Andrews die in ziet dat hij een kapitale blunder heeft gemaakt. Alle personages hebben echt bestaan. Laatstgenoemde is René van Kooten, die twintig jaar geleden al een rol in Titanic pakte, maar op het laatste moment switchte naar Aïda waarin hij understudy van de hoofdrol kon worden. Metro sprak hem over Titanic al eerder en hoe hij keek naar een jaar uitstel wegens het coronavirus.

Jordy van Loon en zijn onvermijdelijke lied

En we zien zoals gezegd Jordy van Loon, als Frederick Fleet. 28 jaar is de geboren Voorburger inmiddels. Deze maand dertien jaar geleden zong hij zijn single Verliefdheid is een Toverbal op tv bij Paul de Leeuw. Binnen dertig seconden zat het aanstekelijke deuntje in het collectieve geheugen van Nederland. De een vond het bloedirritant, maar niet iedereen: Verliefdheid is een Toverbal belandde namelijk op nummer 1 in de Single Top 100. Het aantal views op YouTube inmiddels? 5,7 miljoen… Hier zie en hoor je hem nog een keer, destijds bij Sterren.nl (als hij daarna de hele dag in je hoofd zit, Metro heeft het niet gedaan).

Is Jordy van Loon een ééndagsvlieg? Wel qua hits, maar hij zat niet stil. Zeker de afgelopen jaren niet. Met zijn eigen theatershow Tien jaar later – Andere Wegen trok hij door het land. En in januari 2020 dook hij op in zijn eerste musical, Haal Het Doek Maar Op. Heel vaak speelde hij die niet. Een toen nog onbekend virus zorgde halverwege de tournee voor een vroegtijdig einde. Nu is Jordy van Loon echter dubbel en dwars terug. In de musical Titanic, 175 shows lang.

Jordy van Loon en het krankzinnige jaar

Heb je in de stille tijd nog iets anders kunnen doen?

„Ik heb geprobeerd in teststraten aan de slag te gaan, maar dat was telkens vol. Naast het maken van muziek en tijdelijk een aangepaste versie van Haal Het Doek Maar Op spelen heb ik vaak in de horeca gewerkt, maar dat kon natuurlijk ook niet. Dus het werd vooral meer muziek. Mondjesmaat, want het werd een krankzinnig jaar natuurlijk. Maar ik wil verder niet klagen.”

Je had met Titanic ook een mooi vooruitzicht. Ligt je hart inmiddels in het theater?”

„Absoluut een mooi vooruitzicht. Mijn hart ligt echter zeker nog bij zelf muziek maken en dat spelen. Dat doe ik overigens ook in het theater. Maar ik vind het te gek natuurlijk dat ik met voor de tweede keer mag ontwikkelen in een andere tak van sport. Met andere disciplines en een andere manier van werken. Acteren was voor helemaal nieuw. Terugkomend op dat hart: ik vind het nu vooral mooi dat ik me in mijn vak zo breed mogelijk in kan zetten. Muziek maken vind ik het mooiste wat er is, maar in Titanic komt veel samen.”

Jordy van Loon de man van de ijsberg

Je speelt Frederick Fleet, de man die op de uitkijk stond. Dé man…

„Jaja, ik ben de man die de ijsberg ziet. En dan is hij nog maar 1 minuut verwijderd van de Titanic. Hij belt heel snel de brug en roept dat het niet goed gaat. Dat we er tegenaan zullen botsen. Frederick wordt gesommeerd om naar het voordek te gaan. Daar krijgt hij de leiding over een reddingsboot. Daarin zit hij met eerste klas-passagiers. Frederick Fleet heeft de ramp uiteindelijk overleefd.”

Mensen die zo van de film houden, moeten in het theater iets anders verwachten hè?

„Zeker, het is anders. Zelf heb ik er veel over kunnen lezen in een boek uit 2012, honderd jaar de ramp met de Titanic. Daar staan allemaal feiten en fabels in, mooi om te weten. Ik merkte dat veel dingen net wat mooier zijn gemaakt dan de werkelijkheid, of niet zijn gebeurd. In de film zie je een liefdesverhaal, terwijl we in de musical in zoemen op de boven- en de onderklasse.”

Vind je het erg als ik nog even over Verliefdheid is een Toverbal begin?

Binnen 0,01 seconde: „Nee! Dat ik die ooit gemaakt heb is de reden dat ik in Titanic speel en zing.”

Door Verliefdheid is een Toverbal in Titanic

Anders hadden we je niet gekend?

„Misschien wel niet. Ik heb het idee dat ik alles aan Verliefdheid is een Toverbal te danken heb. Ik zie deze musical als een mooie kans. Zelf muziek uitbrengen doe ik nog steeds, al klinkt het na al die jaren natuurlijk heel anders. Dat is logisch. Ik was 13 jaar en heb nu de 30 in zicht.”

Zing je Verliefdheid nog?

„In 2016 en 2017 had ik mijn eigen theater-soloprogramma. Daar zat Verliefdheid weer in, in een kindermedley. Ik speelde hem toen op een andere manier, akoestisch. En ik heb ‘m nog een paar keer tijdens het Coen und Sander Fest en in Het Glazen Huis bij Radio 3FM gezongen. Dan merk je weer wat voor grote hit het is geweest. Verder speel ik inmiddels mijn latere muziek.”

Ik heb je er best om gehaat. Niet omdat het een slecht liedje is, maar omdat het maar in mijn hoofd bleef hangen.

„Gelukkig haatte je me niet persoonlijk dan, haha. Maar het liedje zit goed in elkaar, vooral de tekst is sterk. Ik ben er nog steeds heel erg trots op. Maar ja, ik was een kind en zo kijk ik er ook naar.”

De musical Titanic is tot en met begin juni 2022 te zien. Meer informatie lees je hier. De website van Jordy van Loon vind je hier.