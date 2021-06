Amerikanen jatten massaal kartonnen borden van Dwayne ‘The Rock’ Johnson

Heel veel mensen zullen het niet vervelend vinden om acteur en voormalig showworstelaar Dwayne ‘The Rock’ Johnson mee naar huis te nemen. Voor Amerikanen en Canadezen is de kans sinds kort een stukje groter dat het ook daadwerkelijk gaat lukken. Niet omdat hij weer vrijgezel is, maar vanwege de kartonnen borden die door de landen zijn verspreid.

Net als veel andere beroemdheden leent The Rock zijn gezicht af en toe om reclame te maken voor een merk. Begin 2020 lanceerde zijn bedrijf een nieuwe tequila. Om het nieuwe drankje op de kaart te zetten, zijn er recent door heel Amerika en Canada kartonnen borden afgeleverd bij zaken die de tequila verkopen. De borden zijn een levensgrote uitsnede van de fitnessgoeroe, die de sterke drank aanprijst.



Tequila voor een date

Veel mensen blijken stapelgek te zijn op de acteur en gebruiken het bord om op bijzondere manieren reclame te maken. Zo is Johnson achter de bar te zien en staat hij met zichzelf in een winkel. Hij maakt er zelf overigens ook graag grapjes over. Eén winkelier adverteert met dat als je de tequila drinkt, je misschien wel een kans maakt op een beschuitje met The Rock. „Deze wedstrijd heb ik vaak gehouden toen ik net studeerde”, grapt hij.

Run op kartonnen borden van The Rock

De borden zijn echter vrij populair en blijven niet alleen in de winkels en horecazaken staan waar ze zijn afgeleverd. Niet zelden proberen fans van de sportheld een kartonnen uitsnede te ontvreemden voor thuis. En met enige regelmaat lukt dat fans ook nog. Gebruiker mr_isellmoney maakte er zelfs een kleine reportage van.



Het baasje van katten Roxy en Willow kon de katten de aanwezigheid van de tequilabaas ook niet ontzeggen. Vooral Willow is erg content met de nieuwe huisgenoot.



Restauranteigenaar Mark Buchner besloot zijn gasten een bijzondere ervaring aan te bieden. Ze kunnen romantisch dineren met de acteur. Uiteraard is de steak bereid met de tequila van Johnson.



En een proeverij op kantoor? Leuk, maar alleen als Dwayne zelf ook aanschuift, dacht Effie Panagopoulos.



