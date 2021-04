Meisje (12) mishandeld door vijf meisjes in Helmond om TikTok-filmpje

TikTok is voor velen, vooral jongeren, een bron van grote inspiratie slash dito dagbesteding, maar TikTok komt regelmatig ook heel negatief in het nieuws. Ook nu is het weer raak, in Helmond dit keer. Op social media reageren mensen vol ongeloof en verlangen met weemoed terug aan de tijd dat er nog ruzie werd gemaakt om Lego.

„TikTok! Dat is toch die App van die leuke en grappige filmpjes?”, schrijft de Politie Helmond op hun Facebook. Eronder volgt een uitgebreid verhaal over het 12-jarige meisje dat is mishandeld door een groep meisjes. Ze hadden over haar een haataccount gemaakt op de video-app TikTok en volgens de politie werd het slachtoffer door twee meisjes afgetuigd, terwijl de andere drie stonden aan te moedigen en te filmen.

TikTok alarm

Een vrouw die toevallig passeerde kwam tussenbeide en belde de politie. Het 12-jarige slachtoffer heeft aan de mishandeling een hersenschudding, veel blauwe plekken en een bult op haar hoofd overgehouden. Ook heeft ze last van angstgevoelens en nachtmerries, zegt de politie.





Over het haataccount TikTok

Uit onderzoek kwam naar voren dat het haataccount gebruikt is om het slachtoffer te kunnen mishandelen en daar ook filmpjes van te maken, weet de politie inmiddels. „We zien vaker dat onder andere pesten op Social Media het startpunt is voor dit soort ruzies en mishandelingen. Deze worden dan gefilmd en de beelden hiervan worden op social media gedeeld. Wat als het jezelf of je broer, zus of vriendin overkomt? Doe hier niet aan mee en deel de beelden niet op sociale media of in appgroepen. Dit heeft enorm veel impact op slachtoffers.”

Groep meisjes Helmond

De politie schrijft op Facebook: „Alle vijf de meisjes werden de afgelopen dagen met hun ouders op het politiebureau uitgenodigd en daar werden ze ondanks hun jonge leeftijd van pas tussen de 11 en 13 jaar met toestemming van de Officier van Justitie buiten heterdaad aangehouden. Ze zijn daar door de collega’s van de Team Recherche verhoord en daarna weer overgedragen aan hun ouders. Zij zullen op een later tijdstip te horen krijgen welke straf zij zullen gaan krijgen voor deze mishandeling.”

Dit gebeurde er

Op de Facebookpagina beschrijft de politie Helmond verder wat er aan het incident moet zijn voorafgegaan. Een paar weken geleden had het 12-jarige meisje een filmpje over haar vriendinnen op TikTok gezet. Na een tijdje zag ze dat er naar aanleiding van dat filmpje een haataccount over haar was aangemaakt. Ze wilde met de meisjes die daarachter zaten afspreken om een en ander uit te praten. Maar op de afgesproken plek werd het slachtoffer opgewacht en vrijwel meteen geduwd en geslagen.

Onder het bericht van de politie in Helmond reageren mensen vol ongeloof. „Die ouders hebben nog wat werk te doen”, schrijft iemand. Een ander verzucht hardop, terugdenkend aan z’n eigen jeugd: „Waar naar toe gaat met de jeugd tegenwoordig.. vroeger had je ruzie om Pokemon kaarten of Lego…”