Clubhouse is één van de populairste apps van het moment, maar wat is het?

Het kan zijn dat je steeds vaker de app Clubhouse voorbij ziet komen. Sinds Elon Musk de applicatie heeft gebruikt, en dit openlijk deelde, stijgt het platform als een malle in populariteit. Maar wat is dit precies voor app en wat heb je er eigenlijk aan?

Clubhouse is een applicatie waarmee je op een legale manier mee kunt luisteren met de gesprekken die andere mensen voeren. Klinkt misschien een beetje vreemd en dat is het eigenlijk ook. Waarom vinden mensen dit zo leuk?

Clubhouse: meeluisteren met de gesprekken van anderen

Clubhouse is op het eerste oog een vrij eigenaardige applicatie die bij veel mensen populair is. Waar het zeker de bedoeling is dat jij vanuit je luie stoel naar de gesprekken van andere mensen luistert, is het minder creepy dan je denkt. Het gaat namelijk om mensen die daadwerkelijk willen dat je ze hoort. Het is dus niet het geval dat je de microfoon op afstand kunt aanzetten, zodat je iemand via de app kunt stalken.

Er zijn een aantal bekende mensen, maar voornamelijk onbekende mensen die de applicatie gebruiken om een gesprek te delen met de wereld. We kunnen dit het beste vergelijken met een podcast die live opgenomen wordt. Het gesprek is in real-time te volgen en kan dus gaan over onderwerpen die jij interessant vindt. Van technologie tot sport en van geloof tot aan politiek: de gesprekken kunnen echt overal over gaan. Het klinkt dus een beetje als een podcast, maar met Clubhouse wordt het wel heel erg exclusief. Naast het feit dat je bijna niet aan een account komt, worden de gesprekken daarbij ook niet opgenomen. Het is dus niet mogelijk om bepaalde gesprekken terug te luisteren, waardoor je er echt live bij moet zijn om je favoriete personen iets te horen zeggen.

Die exclusiviteit is dus heel erg leuk, maar het kan ook zeker frusterend zijn. De enige manier waarop je op het platform kunt komen is door in te gaan op een uitnodiging die je van iemand anders krijgt. Dat klinkt appeltje eitje, maar dat is het zeker niet. Iedere gebruiker krijgt namelijk slechts twee invites die ze kunnen delen. Dus voor elke nieuw lid komen er nog eens twee nieuwe leden bij. Alleen op iOS Op dit moment is Clubhouse alleen te gebruiken op iOS. Iedere iPhone-gebruiker kan de applicatie gewoon downloaden dus, al is het nog maar de vraag of je er ook daadwerkelijk gebruik van kunt maken. Mensen met een iPad zitten overigens ook nog goed. Het is mogelijk om de app ook op je tablet te downloaden. Maar daar blijft het wel een beetje bij. Mensen met een Android-apparaat kunnen bijvoorbeeld nog niet met de applicatie aan de slag en ook via de PC kom je niet heel ver. De ontwikkelaars van Clubhouse hebben laten weten dat ze druk bezig zijn met het ontwikkelen van de app voor meerdere platformen. Waarom is Clubhouse zo populair? De vraag is alleen waarom Clubhouse nu zo populair is. We hebben zelf geen toegang tot het platform en de gebruikers dan ook niet kunnen spreken. Toch lijkt het ons vrij duidelijk waarom de app populair is. In eerste instantie komt het platform vrij bijzonder over, omdat je praktisch gezien met gesprekken mee kunt luisteren. Maar we zien ook dat we te maken hebben met een interactief platform voor podcasts. Je kunt alleen bij exclusieve gesprekken volgen, maar ook meepraten. Er is een heel interactief deel, waardoor het mogelijk is om een vraag te stellen aan je favoriete persoon. Elon Musk, Kevin Hart en Drake zitten bijvoorbeeld ook op het platform, waardoor je ook dichter bij je favoriete artiest of ondernemer kunt zijn. De app biedt op veel verschillende gebieden exclusiviteit en zijn we daar als mens niet ontzettend gek op?