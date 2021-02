Leeuwen uit Artis verhuizen toch niet naar Zuid-Frankrijk

Die drie leeuwen in Artis toch. Het is maar goed dat ze niet doorhebben dat het zo vaak over ze gaat de laatste dagen en dat ze op papier al van A tot ZF zijn geslingerd. Zuid-Frankrijk dus, maar dat gaat nu toch niet door.

De leeuwen uit Artis gaan toch niet naar Frankrijk. Het park dat de dieren zou overnemen, heeft zich teruggetrokken. Dat betekent dat de leeuwen voorlopig in de Amsterdamse dierentuin blijven.

„Helaas blijkt het verblijf, ondanks eerdere informatie en afspraken, niet beschikbaar”, zegt Artis-directeur Rembrandt Sutorius. „Het Franse park heeft hiervoor excuses aangeboden. Desondanks zijn we verbijsterd hierover, we moeten ons nu opnieuw op de toekomst van de leeuwen beraden.”

Wat als een paal boven water staat, is dat het huidige leeuwenverblijf z’n beste tijd heeft gehad. Op z’n zachtst gezegd. In 1838 opende Artis de deuren en sinds 1839 leven er al leeuwen in de dierentuin. Het verblijf stamt uit 1927. Toen was het zijn tijd volgens directeur Rembrandt Sutorius ver vooruit. „Maar als je daar nu staat, wens je de dieren een beter en groter verblijf toe en dat kunnen we de komende jaren niet bieden”, zegt hij vorige week in een interview met De Telegraaf. De twee leeuwinnen en een mannelijke leeuw zouden daarom half februari verhuizen. Op naar de zon in Zuid-Frankrijk.

Het nieuws sloeg in als een bom bij velen, voornamelijk Amsterdammers die vinden dat de leeuwen bij Artis horen. Ook toeristen zouden de leeuwen zeker heel hard hebben gemist, want wat wisten die leeuwen ook de buitenlandse harten/hearts/coeurs/corazons te veroveren.



Een nieuw verblijf voor de leeuwen kost zeker vier miljoen euro, en dat kan het park nu niet ophoesten. De dierentuin heeft vanwege de coronamaatregelen al een tijdje geen bezoekers meer gehad. „Wellicht kan het over drie of vijf jaar, maar het kan ook nog tien jaar duren voordat we het kunnen realiseren. Het betekent wat mij betreft niet dat we nooit meer leeuwen zullen hebben.” Dat zei hij dus vorige week, waarna dierenorganisaties in de pen klommen en een brandbrief aan de gemeente stuurden. Zij pleiten juist voor nóóit meer leeuwen in Artis.

Het huidige leeuwenverblijf in Artis is volgens de briefschrijvers „een triest verblijf, een stukje zand met wat rotsstenen en een binnenverblijf.” Een verhuizing betekent volgens de dierenorganisaties dan ook een verbetering voor de leeuwen. Niet iedereen is het daarmee eens. „De zeikerds brullen weer”, reageerde iemand op de brandbrief.

Maar de verhuizing gaat nu niet door, op social media hebben mensen allerlei oplossingen bedacht.



Artis heeft sinds 1839 leeuwen. Nu is er geen geld meer voor nieuw verblijf en verhuizen ze naar Zuid-Frankrijk. Ik stel voor de dierren te vervoeren naar Afrika en ze los te laten. En nooit meer zulke dieren in gevangenschap te houden. Daar zijn we toch wel overheen gegroeid. — Knekelnatuur (@knekelnatuur) January 28, 2021

Leeuwenfan Osman kan in elk geval voorlopig opgelucht ademhalen en z’n Artis-ommetje met een gerust hart vervolgen. „Hopelijk komen ze wel terug, want ze houden van mij en Amsterdam”, schreef hij eerder. „Altijd als ik langsloop, grommen de leeuwen.”



Mijn schoonbroer en ik houden van dieren, de leeuwen in @ARTIS worden naar Nice in Zuid-Frankrijk overgebracht hopelijk komen ze wel terug want ze houden van mij en Amsterdam (want altijd grommen de leeuwen als ik langsloop( 😿😿😿 https://t.co/ykq2wvnTlz — Osmaη Özgü𝕍𝖊η 👻 ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@ossie0022) February 1, 2021