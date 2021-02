Ouderen wachten in de kou op vaccin, maar het kan ook met narcisjes to go

Dat de logistieke omstandigheden bij de vaccinaties op de ene plek heel anders zijn dan op een andere locatie, blijkt wel uit de klachten van ouderenbond ANBO. In de RAI kregen gevaccineerden een goodiebag mee.

Het vaccineren van ouderen tegen corona is logistiek niet goed geregeld. Dat zegt seniorenbond ANBO, die spreekt van een „bizarre” situatie. „Het lijkt of men niet voorbereid is op deze specifieke groep en geen inzicht heeft in het gedrag van senioren”, zegt de woordvoerder van de bond.



Zo stonden 90-plussers woensdagmiddag in Alkmaar bijna een half uur buiten in kou en regen voor de vaccinatietent te wachten voor hun coronaprik. Ook in Den Bosch en bij Schiphol stonden lange rijen met ouderen. „Mensen van deze leeftijd kunnen vaak niet lang staan. Ook komen ze nou eenmaal vroeg als ze naar een onbekende locatie moeten, omdat ze niet weten wat ze te wachten staat”, legt de woordvoerder uit. „Ook kost het inenten meer tijd, bijvoorbeeld omdat ze er langer over doen om hun jas aan en uit te doen. Of hun gecompliceerde gezondheidssituatie moeten bespreken met de arts.”

Ook in Doetinchem stonden vanochtend tientallen senioren buiten te wachten bij een nieuwe priklocatie. Volgens de krant Tubantia ontbraken de naalden op de locatie, waardoor het vaccineren vertraging opliep.



Om dit soort situaties te voorkomen, moeten er acuut maatregelen worden genomen, zegt de ouderenbond. „Regel bijvoorbeeld tenten met verwarming en stoelen waar mensen kunnen wachten. En zet gastvrouwen en -heren in om de ouderen te begeleiden.”

„Ik herken helemaal niets van al die negatieve berichten, hier ging het allemaal hartstikke goed”, vertelt Marianne van der Ven na afloop van de vaccinatie van haar echtgenoot in de RAI. Zelf moet ze nog even wachten op de prik, „ik ben te jong!”, maar ze bracht haar man tot bijna aan de draaideur. „Gratis parkeren, dat was al mooi meegenomen.”

Ze ging met hem mee en binnen verliep alles vlot. „We hebben maximaal vijf minuten in de rij gewacht. Iedereen hield afstand van elkaar en er stonden ook gewoon stoelen, als je even wilde gaan zitten.” Deed overigens niemand. En na de prik, kregen ze een goodiebag mee naar huis, met daarin informatiefoldertjes over het vaccineren, een bierviltje met ‘Houd Afstand’, „en een potje met vijf schattige tête-à-tête narcisjes erin.”



Het zijn verhalen die ANBO ook graag hoort, reageert de woordvoerder desgevraagd, „De meldingen die bij ons binnenkomen, komen uit diverse regio’s, onder andere Rotterdam en Brabant.” Afgelopen zaterdag riep de ouderenbond de Tweede Kamer al op het kabinet ervan te overtuigen dat het heel snel anders moet met het vaccineren. Senioren moeten echt voorrang krijgen, zoals deskundigen adviseren, en het vaccineren moet worden opgezet als een militaire operatie. Bijvoorbeeld door met bussen ouderencomplexen en winkelcentra langs te gaan om daar in een paar dagen zoveel mogelijk senioren in te enten.