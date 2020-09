Geen politiek op Facebook in aanloop naar verkiezingen

Facebook gaat maatregelen nemen wat betreft content en advertenties in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Een week voor de stemdag op 3 november, komen er geen politieke campagnes meer online en worden berichten die mensen ontmoedigen te gaan stemmen offline gehaald.

Dat kondigt Facebook’s CEO Mark Zuckerberg vandaag aan, weet NBC News. De maatregel is ook bedoeld om te zorgen dat er geen overwinningen worden geclaimd voor de stembussen zijn gesloten, wat de mensen die nog moeten stemmen zou kunnen beïnvloeden.

Facebook neemt maatregelen

Het is één van de maatregelen die het bedrijf rondom de verkiezingen neemt. „Over twee maanden zijn de verkiezingen. COVID-19 raakt alle gemeenschappen in ons land en ik maak me zorgen over de uitdaging waar sommige mensen voor staan als het om stemmen gaat”, schrijft Zuckerberg in een memo aan zijn personeel.

„Daarnaast maak ik me zorgen om de verdeeldheid in ons land”, gaat hij verder. „De resultaten van de verkiezingen kunnen dagen of misschien weken op zich laten wachten, er is een risico op veel onrust in het land.”

Frauduleuze Facebookberichten

Facebook heeft de stap genomen omdat mensen bang zijn dat de huidige president, Donald Trump, het medium zal gebruiken om zijn aanhangers te voeden met berichten over fraude rondom het stemmen, zonder dat daar bewijs voor is.

Ook is men bang dat Trump het stemmen per post in twijfel gaat trekken. Deze stemmen gaan ervoor zorgen dat de uitslag langer dan normaal op zich gaat laten wachten. „Deze verkiezingen zijn anders dan anders”, schrijft Zuckerberg. „De pandemie zorgt ervoor dat veel van ons per post moeten stemmen. We zullen volgens de experts daardoor pas later dan in de verkiezingsnacht de uitslag hebben.”

Facebook nam al eerder maatregelen voor als Donald Trump een mogelijk verlies niet wil accepteren.