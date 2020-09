Op zoek naar een nieuwe eettafel? Dit zijn de trends

De eettafel maakt meestal onderdeel uit van de grotere meubelen in huis, reden genoeg dus om er een eyecatcher van te maken.

Maak de eettafel het middelpunt van een ruimte en ga voor een tafel met aparte vorm of een bijzondere poot. Ben je op zoek naar een eettafel, maar weet je nog niet goed wat je precies wilt? Hier word je op weg geholpen met de eettafeltrends van dit jaar.

Bijzondere poten

Rechthoekige eettafels zijn altijd goed. Je ziet ze veel en je zult ze ook nog veel blijven zien. Rechthoekige tafels zijn vaak redelijk simpel. Wil je net even wat anders? Ga dan voor een eettafel met bijzondere poten of een uniek onderstel. Wat dacht je bijvoorbeeld van een eettafel met houten blad en een wit onderstel voor in een Scandinavisch interieur, of een houten eettafel met kolompoten voor in een landelijk of stoer interieur? Zo heb je een tafel die perfect past bij jouw interieurstijl en een tafel die tijdloos is.

Ronde tafels

Ronde vormen zijn weer helemaal hip, niet alleen wat betreft stoelen en kleden maar ook voor eettafels. Een ronde tafel staat erg gezellig en is praktisch in gebruik. Een ronde tafel neemt namelijk veel minder ruimte in beslag dan bijvoorbeeld een rechthoekige tafel. Daarnaast kunnen aan een ronde tafel al gauw meer mensen plaatsnemen dan aan een rechthoekige tafel van ongeveer hetzelfde formaat. Ideaal dus voor kleinere ruimtes.

Ovale tafels

Niet alleen rond, maar ook ovaal is een trend die we veel terugzien dit jaar. Een ovale eettafel is net even wat anders dan de meeste andere eettafels en heeft een sfeervolle uitstraling. Ovale tafels heb je in verschillende stijlen, zo kun je gaan voor natuurlijk of voor stoer. Voor ieder wat wils dus.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)

Lees ook: Duurzamer leven: ‘Door minimalisme focus je je minder op spullen’