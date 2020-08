‘Facebook neemt maatregelen voor als Trump uitslag niet accepteert’

Mocht Donald Trump de uitslag van de verkiezingen in november niet accepteren, dan heeft Facebook al wat maatregelen klaar staan. Dat meldt The New York Times. Bronnen binnen Facebook zeggen dat er scenario’s klaarliggen die moeten voorkomen dat Trump Facebook gebruikt om de verkiezingsuitslag te delegitimeren.

Het gerucht gaat al een tijd rond dat Trump, als hij zou verliezen, de verkiezingsuitslag mogelijk niet zou accepteren. Men denkt dat hij dan twijfel zal zaaien over het verloop en de betrouwbaarheid van de verkiezingen. Zo zou hij in het Witte Huis willen blijven. Dat is een van de scenario’s waar medewerkers van Facebook mee bezig zijn ter voorbereiding op de verkiezingen.

Onterecht overwinning opeisen

De bronnen, die niet met naam en toenaam genoemd willen worden, zeggen dat Facebook stappen voorbereidt voor het geval dat Trump onterecht de verkiezingsoverwinning opeist. Ook liggen er plannen klaar voor als Trump beweert dat er gefraudeerd is met briefstemmen. De president heeft meermaals beweerd dat stemmen per post verkiezingsfraude in de hand werkt, een bewering waarvoor overigens geen bewijs bestaat.

Mark Zuckerburg, de oprichter van Facebook, en andere leidinggevenden vergaderen dagelijks over manieren om te voorkomen dat het platform wordt gebruikt om de uitslag in twijfel te brengen. Daarbij zou onder meer zijn overlegd over een soort ‘dodemansknop’ om alle politieke advertenties te blokkeren na de verkiezingen, aldus de ingewijden.

Lees ook: ‘Oudste man ter wereld’ (116) overleden in Zuid-Afrika

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.