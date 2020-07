Honderden arrestaties na kraken van miljoenen criminele chats

Rechercheurs in Nederland en Frankrijk hebben een geheime chatdienst uit de lucht gehaald, omdat die werd gebruikt door criminelen. Ongeveer 20 miljoen berichten van duizenden gebruikers van EncroChat zijn nu in handen van de politie gekomen.

Dat heeft al geleid tot meer dan honderd arrestaties, zo blijkt vandaag. De Nederlandse politie spreekt van het grootste rechercheonderzoek in Nederland ooit en een goudmijn aan informatie. „Die hebben we gebruikt en die gebruiken we ook in de toekomst.”

De Britse politie heeft in de zaak 746 mensen opgepakt na het kraken van de versleutelde chatapp EncroChat door Nederland en Frankrijk. Verder hebben de Britse autoriteiten 54 miljoen pond (bijna 60 miljoen euro) aan contant geld, 77 vuurwapens en ruim twee ton drugs in beslag genomen, meldt de National Crime Agency.

Bewijsvangst criminele chats is enorm

Volgens de politie zullen nog veel meer aanhoudingen volgen. „Dit levert zo veel bewijs op, daar hadden we anders jarenlang onderzoek voor moeten verrichten. Normaal hebben we een zaak en gaan we op zoek naar bewijs. Nu hebben we een berg aan bewijs binnen en zoeken we daar de misdaadzaken bij. De zaak zoekt geen bewijs, ons bewijs zoekt de zaak. In meer dan honderd opsporingsonderzoeken leveren deze onderschepte berichten bewijs op.”

EncroChat had meer dan 50.000 gebruikers, onder wie ongeveer 12.000 Nederlanders.

Liquidaties en martelingen voorkomen

Volgens het Openbaar Ministerie zijn tientallen liquidaties, ontvoeringen en martelingen voorkomen. Ongeveer 10.000 kilo cocaïne, 1500 kilo crystal meth en 20 miljoen euro contant geld zijn in beslag genomen. Negentien drugslabs zijn ontmanteld dankzij de onderschepte berichten.

De chats hebben ook aanwijzingen voor informatielekken bij overheidsdiensten opgeleverd.

Onbespied en anoniem communiceren

Criminelen maken steeds vaker gebruik van crypto-telefoons om onbespied en anoniem met elkaar te communiceren over bijvoorbeeld internationale drugshandel, zegt John Lucas, hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket.

Het lukte rechercheurs eerder om de systemen PGP, Ennetcom en IronChat te kraken. Ook daardoor kon de politie lezen wat criminelen met elkaar bespraken. Maar volgens de politie is de kraak van EncroChat veel groter.

Het onderzoek, dat de naam 26Lemont heeft gekregen, eindigde op 13 juni. Toen kreeg EncroChat door dat rechercheurs meelazen en waarschuwde het zijn gebruikers. Die vernietigden meteen hun telefoons, maar volgens de politie was het toen al te laat voor ze.

Ook een grote vis in Amsterdam

Ook in de hoofdstad is een grote computercrimineel ‘van z’n bed gelicht’. De politie heeft eind juni in zijn woning in Amsterdam een 22-jarige IT-student gearresteerd op verdenking van het hacken van meer dan één miljoen gebruikersaccounts bij onder meer twee grote Belgische telecomproviders en diverse Nederlandse bedrijven. Dat is vandaag naar buiten gebracht.

De Nederlandse student zou volgens het Openbaar Ministerie in Hasselt (België) een database gebruiken met onder meer 2,5 miljoen Belgische en 4,5 miljoen Nederlandse mailadressen inclusief het bijbehorende wachtwoord, mogelijk afkomstig uit een eerdere hacking.

Heterdaadje

De man werd op heterdaad betrapt. De verdachte viel door de mand door een onderzoek van de Belgische federale politie in Hasselt.

„De verdachte verdiende al meerdere jaren grote sommen geld door via verdere hacking deze e-mailadressen te gebruiken en verder aan te vullen met persoonlijke data van de gebruikers, zoals telefoonnummers en bankrekeningnummers”, aldus het Belgische OM. „Het hacken gebeurde hoofdzakelijk bij Belgische en Nederlandse bedrijven. De data werden vervolgens via anonieme Telegram-kanalen te koop aangeboden.”

Volgens het OM werden de data binnen netwerken van cybercriminelen verkocht om daarmee andere cybercrime-campagnes op te zetten, zoals gerichte phishingcampagnes, SIM-swapping, oplichting en ransomware.

Tijdens de inval in zijn woning waren de criminele activiteiten volop bezig, aldus het OM. De politie heeft de servers afgesloten en de infrastructuur in beslag genomen. De verdachte zit vast in afwachting van zijn overlevering aan België.

