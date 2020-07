Problematiek kwetsbare kinderen tijdens de coronacrisis verergerd

De problematiek van kwetsbare kinderen is tijdens de coronacrisis verergerd. Er zijn grote zorgen voor de zomerperiode.

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut onder 1.600 hulpverleners blijkt dat vooral psychische- en gedragsproblemen zijn toegenomen. Bij de gezinnen die geholpen zijn door het Crisisfonds was al sprake van meerdere ernstige problemen als huiselijk geweld, verwaarlozing, verslaving en armoede. Hulpverleners geven aan zich zorgen te maken om de zomervakantie. Daarom blijft het Crisisfonds, ook tijdens deze periode, kinderen in een moeilijke thuissituatie helpen. Dit fonds maakt zomeractiviteiten mogelijk voor meer dan tienduizend kinderen in kwetsbare thuissituaties, (pleeg)gezinnen, de vrouwenopvang en tehuizen.

35.000 kinderen met schoolspullen geholpen

Dat de noodhulp als geroepen kwam blijkt wel uit het grote aantal aanvragen. Maar liefst 35.000 kinderen zijn geholpen met allerhande school-en spelmaterialen. Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van deze kinderen daardoor minder stress ervoer en zich gezien en gewaardeerd voelde. Voor veel kinderen was de hulp, zo meldt het fonds, echt een steuntje in de rug. „Het liet hen zien dat er in deze lastige tijd mensen aan hen dachten”, zegt een hulpverleners. „Het gevoel: ik doe er toe, er denkt iemand aan mij, ik word gezien.”

De coronacrisis heeft grote invloed op de kinderen. Volgens 75 procent van de hulpverleners vonden kinderen het moeilijk om met de veranderingen om te gaan. Nog eens 73 procent heeft (grote) moeite met het isolement dat de coronacrisis meebracht en ze misten contact met school, sport, familie en vrienden. Ook het thuisonderwijs was lastig. Niet alle (pleeg)ouders hebben de vaardigheden om kinderen te begeleiden bij school. En vaak ontbraken de middelen voor thuisonderwijs zoals laptops en koptelefoons.

Onderwijsachterstand kwetsbare kinderen

Daarnaast leeft onder hulpverleners het vermoeden dat veel kinderen een onderwijsachterstand hebben opgelopen. Bijna de helft van de kinderen had niet het materiaal om aan lessen deel te nemen. 45 procent kreeg geen of onvoldoende begeleiding bij het schoolwerk. Studenten sprongen overigens in de bres, meldde Metro de vorige maand. Studenten helpen leerlingen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis.

Op dit moment is de komende zomervakantie echter de grootste zorg. Normaal gesproken is de zomervakantie al een moeilijke periode voor kinderen die het thuis lastig hebben. Het Crisisfonds: „Ze missen dan de veilige haven van school, de leerkrachten en vriendjes en de structuur. Kinderen hebben het vooral nu, na maanden van veel thuis zijn in een lastige situatie, hard nodig om hun problemen even te kunnen vergeten, hun zorgen los te laten en te ontspannen.”

Zomerkampen en buitenspeelgoed

Om die reden blijft het fonds steun verstrekken aan deze kwetsbare kinderen. Sinds gisteren richt het fonds zich op het mogelijk maken van ontspannende ervaringen in de zomervakantie. Dat betekent dat nog heel veel kinderen en gezinnen blij gemaakt kunnen worden met een dagje uit, buitenspeelgoed, georganiseerde zomerkampen en sponsoring van zomerprogrammering op AZC’s en in de opvang. Het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis is een initiatief van Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind.

