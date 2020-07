Dit zijn de nieuwste functies van WhatsApp die je nog niet kent

WhatsApp is de meest populaire berichten-app van Nederland. Wij zetten de laatste nieuwigheden voor je op een rijtje.

Bijna iedereen in ons land heeft wel WhatsApp. Het is een handige berichtendienst, want je kunt met iedereen communiceren ongeacht welk besturingssysteem diegene gebruikt. Ook zijn er natuurlijk veel meer mogelijkheden dan een normale sms. Goed, dat hoeven we niet meer uit te leggen. Laten we het hebben over de zaken die nieuw zijn of nog mogen uitkomen.

WhatsApp gebruiken op vier apparaten

Natuurlijk kun je WhatsApp naast je telefoon al gebruiken op bijvoorbeeld je laptop. Een handige functie zodat je niet elke keer je telefoon erbij hoeft te pakken. De dienst wil die optie nu gaan uitbreiden. Daarbij wordt het mogelijk dat je WhatsApp op vier verschillende devices kunt gebruiken. Het kopje WhatsApp Web in de beta-versie van Android heeft plaatsgemaakt voor Linked Devices merkte WABetaInfo op.

Makkelijker media zoeken

Een andere functie die zich nog in beta bevindt, is de advanced searchmode. Hierin wordt het mogelijk om verschillende media die verzonden is nog makkelijker te vinden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld foto’s, documenten, video, audio en gifjes. Zo hoef je niet meer hele gesprekken en mediamappen door te spitten om te vinden wat je zoekt. Laten we hopen dat deze functie snel in de gewone versie komt. Kun je niet wachten? Download dan gewoon de beta.

QR-codes scannen

Met QR-codes wordt het nu heel makkelijk om een telefoonnummer te delen via WhatsApp. Je kunt jouw code laten zien waardoor iemand anders hem kan scannen. Zo voeg je meteen nieuwe contactpersoon toe. Een handige functie dus! De code kun je vinden door naar de instellingen te gaan. Naast je naam vind je een pictogram van een QR-code. Als je daarop klikt zie je jouw eigen code die je kunt laten scannen en een blauwe knop waarbij je de code van iemand anders kunt scannen.

Geanimeerde stickers

Stickers zijn er natuurlijk al een wat langere tijd in WhatsApp. Toch is een geanimeerde sticker nog niet zo oud. Het bedrijf introduceerde in juni de nieuwe functie. Eigenlijk is het een combinatie tussen de sticker en een gifje.

Dark mode in WhatsApp

Waarschijnlijk heb je deze functie al ontdekt. WhatsApp heeft tegenwoordig als veel apps ook een dark mode. Dat is fijn voor je ogen als je ’s avonds of ’s nachts jouw berichten wil checken. Om deze te activeren in Android ga je naar je thuisscherm. Rechtsboven staan drie verticaal gerangschikte puntjes. Kies vervolgens voor chats en daarna voor thema’s. Daar selecteer je donker en daarna druk je vervolgens op ok. Bij iOS past de dienst dit automatisch toe wanneer je dit ingesteld hebt bij de algemene instellingen. Hiervoor moet je naar instellingen en daarna beeldscherm en helderheid.

Media uit groepsgesprekken verwijderen uit je galerij

Je hebt vast wel een groepschat waarin je continu video’s, foto’s en memes doorgestuurd krijgt. Soms zit je er niet op te wachten en al helemaal niet als ze automatisch worden gedownload en toegevoegd worden aan je galerij. Dit kun je voorkomen door naar de groepschat te gaan en daar op de naam van de groep te klikken. Selecteer media visibility en klik vervolgens op no. Zo komen ze niet in je galerij.

